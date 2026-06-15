Colombia

Juanda Caribe confirma que está soltero y pone freno a los rumores sobre Mariana Zapata: “Mi realidad”

El humorista publicó dos mensajes para aclarar su presente sentimental, negar versiones sobre su vida privada y contar que ahora tiene la mirada puesta en su hija, su carrera y su proceso personal

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Equipo de Juanda Caribe rompe el silencio tras la controversia en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía RCN
Juanda Caribe confirmó su soltería después de semanas de comentarios en redes sociales - crédito cortesía RCN

Juanda Caribe confirmó su soltería y se refirió a los rumores sobre un posible vínculo con Mariana Zapata, mientras Sheila Gándara habló de la ruptura en una transmisión en vivo.

El humorista difundió dos comunicados sobre su vida personal en su cuenta de Instagram y dijo que está enfocado en su hija, su trabajo y su crecimiento personal.

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Qué dijo Sheila Gándara sobre la separación

Mientras la polémica estaba servida en La casa de los famosos Colombia por la cercanía entre el comediante y Mariana Zapata, además, de los rumores de infidelidad previo a su ingreso al reality, Sheila Gándara respondió preguntas de sus seguidores sobre sus sentimientos tras la separación de Juanda Caribe.

Durante una transmisión en vivo, afirmó: “Yo no lo dejé de querer”, y aclaró que no existe resentimiento y que desea el bienestar de su expareja.

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El comunicado de Juanda Caribe sobre su presente

Sheila Gándara
Juanda Caribe confirmó que está soltero debido a los rumores sobre su relación con Sheila Gándara - crédito @juandacaribeshow/IG

Juanda Caribe emitió dos comunicados para explicar su situación actual y los motivos por los que decidió compartir detalles de su vida personal.

En uno de sus mensajes, aseguró: “Después de todo lo vivido en los últimos meses, considero importante expresar con claridad que actualmente, y desde hace algún tiempo, estoy soltero”.

Según el humorista, la publicación respondió a los rumores y versiones en torno a su vida privada. “Comparto esto porque entiendo que alrededor de mi vida se han generado rumores, interpretaciones y muchas versiones. No pretendo convencer a nadie de nada, pero sí dejar claro aquello que corresponde a mi realidad”, afirmó.

En su declaración, mencionó que su foco está en “mi crecimiento personal, en mi trabajo y en seguir construyendo una mejor versión de mí mismo”.

Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN
Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

También destacó a su hija: “Hay algo que permanece intacto y nunca cambiará:mi compromiso como padre. Mi hija seguirá siendo la prioridad más grande de mi vida, y cada paso que dé estará guiado por el amor, la responsabilidad y el ejemplo que quiero dejarle”.

Juanda cerró ese primer mensaje con otra definición sobre esta etapa: “Miro esta etapa con serenidad y respeto. Sin aferrarme al pasado, pero también sin cerrarme a la posibilidad de que, cuando sea el momento correcto, la vida me permita construir una nueva historia”.

Los rumores sobre Mariana Zapata

Distintos medios de entretenimiento informaron que ambos se han mostrado “muy juntos” en eventos públicos tras el final del programa y que fueron vistos compartiendo espacios en Medellín, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Ni Juanda ni Mariana han confirmado el inicio de una relación sentimental. Aun así, la cercanía mostrada en redes sociales y los comentarios de seguidores en portales de entretenimiento mantuvieron el tema entre los más comentados.

El segundo mensaje del humorista

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El creador de contenido se enfocará en sus proyectos personales - crédito @juandacaribeshow/IG

En su segundo comunicado, Juanda Caribe reiteró su postura y aseguró que no tiene nada en contra de quienes hablaron mal de él a su espalda:

“No guardo rencor hacia quienes han opinado sobre mí, hacia quienes me han criticado, hacia quienes compartieron conmigo una etapa de vida, una amistad, un proyecto o una experiencia. Tampoco hacia quienes han construido versiones distintas de mi historia”.

También expresó que a todos los que lo hicieron les desea el bien: “La vida me ha enseñado que cada persona actúa desde sus propias vivencias, heridas, convicciones y aprendizajes, y por eso he decidido dejar atrás cualquier sentimiento que no me permita avanzar”.

Sobre su presente, concluyó que se enfocará en sus proyectos personales, aprender de sus errores: “Y en seguir trabajando cada día para convertirme en una mejor versión de quien fui ayer”.

Las publicaciones generaron diversas opiniones de sus seguidores entre respaldo y críticas por su comportamiento en la competencia del Canal RCN.

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