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Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″

El goleador histórico de la Amarilla destacó el manejo de grupo de Néstor Lorenzo, que puede terminar siendo clave para encontrar un buen nivel competitivo en la Copa Mundial de la FIFA

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El goleador histórico de la Tricolor espera que los dirigidos por Néstor Lorenzo jueguen hasta siete partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito ESPN

Radamel Falcao luego de no ser convocado a la Selección Colombia y en el cierre de su carrera como futbolista profesional debutó como comentarista en La Casa del Kun, un programa streaming de Disney+ y Espn, cadena en la que el goleador histórico de la Tricolor estará analizando las actuaciones de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sebastián Vignolo, otro de los panelistas del programa que es conducido por el exfutbolista del FC Barcelona y el Manchester City, pidió la opinión de Falcao sobre lo que sería un buen Mundial para Colombia. Contraria a otras veces en donde Radamel le había planteado el mismo interrogante, el Tigre fue certero con su comentario de que la Amarilla, alentada por el subtítulo en la Copa América, puede superar los cuartos de final.

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“Pasar. No, bueno, a ver. Yo creo que después de la Copa América la gente se ilusionó mucho y me parece que si el equipo se encuentra y empieza a crecer, puede superar quizá lo que hizo en su mejor presentación, que fue en 2014, que fue cuartos de final, que ya es mucho, ¿no?”.

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

De ser esto posible, Colombia jugaría siete partidos, contando el de la semifinal, dos partidos más de los jugados en Brasil 2014 por el nuevo sistema de campeonato en la Copa Mundial de la FIFA, que incluye el duelo de dieciséisavos de final luego de la fase de grupos. En esta edición, avanzan los 2 mejores de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.

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Falcao volvió a ser cauto en su opinión y destacó que la unión y el manejo de grupo de Néstor Lorenzo son aspectos claves para tener en cuenta para el rendimiento de la Tricolor en su séptima participación en un Mundial: “Pero bueno, yo creo que Colombia no tiene que ponerse límites y pensar en ir ganando partido a partido y hacerse fuerte nuevamente. Eso, eso es lo más importante. Yo creo que con Néstor Lorenzo ha hecho mucho énfasis en hacer un equipo fuerte, unido”.

Radamel Falcao visitó a la Selección Colombia antes de que iniciara la concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF
Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

Radamel Falcao García visitó la concentración de la Selección Colombia en Bogotá antes del viaje al Mundial 2026. De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el encuentro ocurrió en el hotel en el que el plantel ajustó detalles logísticos y deportivos antes de desplazarse a su campamento de preparación.

La FCF publicó imágenes junto a James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba, y escribió en redes: “¡Una visita que nos llenó de orgullo colombiano! Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia”.

El atacante, de 40 años, es el máximo goleador histórico de la Tricolor: disputó 105 partidos entre 2007 y 2023 y marcó 36 goles, según sus registros con la camiseta nacional. Su recorrido incluye el proceso de clasificación a Brasil 2014, aunque una lesión le impidió jugar ese Mundial, y la participación en Rusia 2018.

Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF
Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF

En diálogo con el periodista Andrés Marocco, Falcao sostuvo que la intención de llegar a la Copa del Mundo se mantuvo, pero que quedó fuera “debido a la inactividad que había tenido a causa de las lesiones”. En esa conversación, aseguró: “La ilusión siempre iba a estar, obviamente, porque estaba como jugador activo”.

Sobre su debut como comentarista, Falcao explicó: “Lo más importante del mundo es hablar de lo que hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás”. Sobre 2026, afirmó que afrontará el certamen “como un hincha más”.

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