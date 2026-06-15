Colombia

Así reaccionó una periodista colombiana al saludo de Cristiano Ronaldo durante los entrenamientos de Portugal

Sheyla García se encontraba junto a uno de sus compañeros durante la transmisión en vivo que realizaba para su canal y se puso el reto de saludar al jugador

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La comunicadora lloró y compartió el emotivo encuentro con el jugador - crédito @sheylagarcia07/IG

El saludo inesperado de Cristiano Ronaldo a una periodista colombiana desató una oleada de comentarios en redes sociales. De acuerdo con el video, el encuentro ocurrió cuando el futbolista portugués realizaba ejercicios al aire libre cerca de la concentración de la Selección de Portugal.

La comunicadora que se hizo viral fue Sheyla García, periodista de Win Sports, que aprovechó el momento durante una transmisión en vivo y le gritó al futbolista: “Cristiano, ¡hola!, para Colombia”.

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Rodeado de sus compañeros, el jugador respondió levantando la mano sin detener su trote, generando una reacción inmediata en la comunicadora, que no pudo contener la emoción.

La Selección Colombia se enfrentará a Portugal el 27 de junio - crédito REUTERS/Marco Bello
La Selección Colombia se enfrentará a Portugal el 27 de junio - crédito REUTERS/Marco Bello

La reacción de Sheyla, entre gritos, lágrimas y una exclamación de alivio, fue captada en vivo y rápidamente se viralizó. Sus compañeros celebraron junto a ella el gesto del futbolista, reforzando la idea de que un momento así representa un sueño cumplido para cualquier aficionado al fútbol.

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El video circula con fuerza en las plataformas digitales y acumula comentarios de usuarios que se identifican con la experiencia, destacando la valentía de la periodista y la cercanía del jugador con sus seguidores.

Mensajes como: “Yo hubiera tenido la misma reacción”; “Primero el reportero fan de Shakira y ahora ella, ser auténtico es la norma”; “Sheyla te entendemos, eres Colombia y los fans de Cristiano en estos momentos”, entre otros.

Cristiano Ronaldo
La periodista no ocultó su emoción - crédito @sheylagarcia06/IG

Los cambios que tendrá que hacer Portugal

Una severa tormenta eléctrica en Miami obligó a la Selección de Portugal a modificar sus planes habituales de preparación de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA.

El equipo, que se encontraba en Palm Beach, tuvo que cancelar tanto la conferencia de prensa como la sesión de entrenamiento prevista para la tarde del domingo 14 de junio, siguiendo los protocolos de seguridad dictados por las autoridades locales.

La Federación Portuguesa de Fútbol explicó que la amenaza de tormenta llevó a la selección a resguardarse en el gimnasio de la sede de entrenamiento, en lugar de trabajar en el campo como estaba programado. La conferencia de prensa con Matheus Nunes también fue suspendida por la inminencia de lluvias intensas y actividad eléctrica.

El plantel apenas había tenido oportunidad de completar una práctica formal sobre césped desde su arribo a Estados Unidos el viernes anterior. Esto significa que Portugal enfrentará su debut contra la República Democrática del Congo, programado para el miércoles 17 de junio en Houston, con una preparación restringida.

Portugal integra el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo - crédito Marco Bello/REUTERS
Portugal integra el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo - crédito Marco Bello/REUTERS

Ante la imposibilidad de entrenar al aire libre, los jugadores realizaron ejercicios de activación física bajo techo. Las actividades que originalmente estaban programadas para la noche se adelantaron para la mañana del lunes 15 de junio, en prevención de que el mal tiempo se repitiera. La conferencia de prensa fue reprogramada para las 9:45 a. m. (hora de Miami), y el entrenamiento se trasladó a las 10:30 a. m. en Palm Beach.

No solo la meteorología alteró la rutina de los portugueses. Horas antes de la tormenta, la delegación intentó acceder a una playa privada junto al Four Seasons Resort, donde se alojan, pero la presencia de bañistas en la franja pública contigua provocó que el dispositivo de seguridad recomendara el retorno inmediato al hotel para evitar riesgos.

El técnico Roberto Martínez supervisó la situación en la playa, mientras la mayoría del grupo permanecía en el hotel cumpliendo la planificación bajo vigilancia de la policía local, que patrullaba la zona. La salida a la playa duró apenas 20 minutos antes de que los futbolistas regresaran al alojamiento.

Portugal integra el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Su calendario en la fase de grupos incluye partidos en Houston y Miami, con Cristiano Ronaldo como principal referente y con el objetivo de pelear por el título.

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