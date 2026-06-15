Colombia

Invías propone ampliar descuentos en el cobro de peajes en Córdoba y Sucre, beneficiando a más usuarios: estas serían las modificaciones

El ajuste nació tras reclamos de la ciudadanía y estudios técnicos sobre movilidad laboral, comercial y familiar, con la meta de reducir costos de traslado

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La propuesta unifica las categorías IE1, IE2 e IEE en una sola categoría especial IE para los cuatro peajes administrados por Invías - crédito Invías
La propuesta unifica las categorías IE1, IE2 e IEE en una sola categoría especial IE para los cuatro peajes administrados por Invías - crédito Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) abrió la consulta pública para una resolución que modifica y amplía los beneficios de tarifas diferenciales en los peajes Garzones 1, Garzones 2, Las Flores y La Esperanza, ubicados en los departamentos de Sucre y Córdoba.

El proyecto, que estará disponible para observaciones hasta el 25 de junio, podría multiplicar por casi cuatro el número de usuarios con acceso a tarifas preferenciales, simplificar la estructura tarifaria y facilitar la movilidad de miles de habitantes y transportadores de la región.

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La iniciativa surge tras la reversión del corredor Córdoba–Sucre de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al Invías, que ahora administra y define las condiciones de cobro de los peajes. Según el Gobierno nacional, la revisión responde a reclamos históricos de la ciudadanía y estudios técnicos que identificaron la necesidad de ampliar la cobertura de los beneficios sociales asociados al pago de peaje, así como de hacer más claro el sistema de categorías y valores diferenciales.

El proyecto de resolución estará disponible hasta el 25 de junio de 2026 y busca simplificar la estructura tarifaria de los peajes del corredor Córdoba–Sucre - crédito Invías
El proyecto de resolución estará disponible hasta el 25 de junio de 2026 y busca simplificar la estructura tarifaria de los peajes del corredor Córdoba–Sucre - crédito Invías

¿En qué consiste la propuesta de cambio?

El proyecto de resolución propone unificar y simplificar las categorías actuales de tarifas diferenciales (IE1, IE2, IEE) en una sola categoría especial denominada IE para los cuatro peajes mencionados. Además, en el caso del peaje La Esperanza, se crea la categoría especial IIE —ya existente en los otros tres peajes— para buses, busetas y camiones de dos ejes. Las tarifas diferenciales propuestas para 2026 quedarían así:

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  • Categoría IE: $2.500 para automóviles, camperos, camionetas y microbuses con llanta sencilla pequeña.
  • Categoría IIE: $4.800 para buses, busetas y camiones de dos ejes.

Lo anterior representa una reducción significativa respecto a la tarifa plena (por ejemplo, en Garzones 1 y 2 la tarifa plena para categoría I es de $6.400), y una simplificación que hará más sencillo el acceso y la operación tanto para usuarios como para las autoridades viales.

Ampliación masiva de beneficiarios: casi 400% más usuarios con tarifa especial

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de la cobertura de beneficiarios. El número de usuarios potenciales con derecho a tarifa diferencial pasaría de 1.621 a 6.342, un incremento del 391%. Eso responde a la inclusión de nuevos municipios del área de influencia de cada peaje y a la extensión del beneficio a taxistas y vehículos de servicio público individual.

Quejas por congestión y cierre de peajes en Bogotá.
El peaje La Esperanza incorporará la categoría especial IIE para buses, busetas y camiones de dos ejes, como ya ocurre en los otros tres peajes - crédito Ministerio de Transporte

Por ejemplo:

  • En los peajes Garzones 1 y 2, se incorporan los municipios de Ciénaga de Oro, Cotorra, San Pelayo y más taxis de Montería, además de los beneficiarios existentes en Montería (taxistas aeropuerto) y Cereté.
  • En Las Flores y La Esperanza, la cobertura se extiende a Corozal, Morroa, Betulia, Buenavista, Galeras, Ovejas, Palmitos, San Pedro, Sincé, Sincelejo, El Roble y taxistas de Sincelejo, entre otros.

La ampliación se fundamenta en estudios de movilidad social, laboral y comercial de la zona, que muestran la dependencia económica y social de estas comunidades respecto a los corredores viales en cuestión.

Participación ciudadana y consulta pública

El Invías y el Ministerio de Transporte han dispuesto la consulta pública del proyecto de resolución hasta el 25 de junio de 2026. Ciudadanos, autoridades locales, gremios y transportadores pueden revisar el documento completo en el portal del Ministerio (https://mintransporte.gov.co/normatividad/proyectos/) y enviar observaciones o sugerencias al correo rlobo@invias.gov.co.

La reestructuración de las tarifas permitirá que un mayor número de habitantes y transportadores accedan a condiciones preferenciales al transitar por los peajes Garzones 1, Garzones 2, Las Flores y La Esperanza. Se espera que esto contribuya a aliviar los costos del transporte local, fortalecer la conectividad regional y apoyar la economía de las comunidades que dependen de estos corredores para actividades comerciales, educativas y familiares.

La actualización de tarifas de peajes en Colombia desde el 16 de enero afecta a 15 estaciones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - crédito Colprensa
Las tarifas diferenciales propuestas para 2026 fijan en $2.500 la categoría IE y en $4.800 la categoría IIE, por debajo de la tarifa plena de peaje - crédito Colprensa

La propuesta también simplifica la administración del beneficio, facilitando el procedimiento de inscripción y consulta tanto para los usuarios como para el Invías, en línea con los principios de transparencia y eficiencia.

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