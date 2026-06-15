El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

El delantero colombiano llegó a River Plate para tomar el lugar dejado por su compatriota que es el futbolista cafetero con más goles marcados en el cuadro argentino - crédito ESPN

Radamel Falcao tuvo su primera participación en el programa de streaming de Espn y Disney+ “La casa del Kun”, que es conducido por el exfutbolista del Manchester City y el FC Barcelona Sergio “Kun” Agüero y allí reveló cuál fue el jugador que tuvo como referente en sus primeros años como profesional.

Aunque a nivel global, el jugador que más admiraba el “Tigre” era el brasilero Ronaldo Nazario, hubo un jugador que marcó la llegada de Radamel a River Plate. Luego de debutar cuando tenía 13 años y 213 días con Lanceros Boyacá en el fútbol colombiano, el delantero dio el salto al fútbol argentino para jugar en la banda cruzada.

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En ese entonces ya había un colombiano que era referente en el frente de ataque del cuadro de Buenos Aires: Juan Pablo Ángel, que fue parte de la inspiración de Radamel Falcao en su carrera. “No, pero a ver, de Colombia en ese momento justo Juan Pablo Ángel estaba en River”, dijo el delantero sobre el jugador que más disfrutaba ver.

Juan Pablo Ángel y sus estadísticas en River Plate

Juan Pablo Ángel abrió la puerta para los futbolistas colombianos en River Plate, luego de su paso en 1998 - crédito AFP

Juan Pablo Ángel afirmó que llegar a River Plate fue una de las mejores decisiones de su carrera, pese a que había rechazado una oferta de España. Ángel ostenta el récord de máximo goleador colombiano en el fútbol argentino con 62 anotaciones junto a Miguel Ángel Borja, cifra que no alcanzó Radamel Falcao (45).

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Su etapa en River Plate se extendió de 1997 a 2000, período en el que disputó 132 partidos. El exdelantero explicó que eligió al club argentino por una razón personal: “Esto sonará una excusa tonta, pero elegí a River porque soy hincha de River, en ese momento mi sueño era jugar con ese equipo”.

En una entrevista con ESPN Radio, Ángel recordó el contexto de su llegada al club: “El semestre que llegué a Argentina en River había salido Francescoli y habían vendido a Salas, cualquier persona que llegara a reemplazar a estas figuras tenía que tener números muy importantes”. Luego agregó que terminó con mejores registros que Marcelo Salas en el club y que llegó a ser el tercer goleador histórico de River en Copa Libertadores.

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El exatacante colombiano tuvo que ponerse el buzo de guardameta en 1998, tras la expulsión del portero titular Roberto Bonano - crédito X

En ese tramo, el colombiano destacó el rol del entrenador Ramón Díaz: “Tuve la fortuna de tener a Ramón Díaz como entrenador, muchas de la información que adquirí para perfeccionar las cosas me las enseñó él, la industria, el negocio del fútbol y cómo jugar bajo presión. Perfeccioné muchas cosas y pude adaptarme”.

Después, Juan Pablo Ángel firmó con el club de Birmingham el 13 de enero de 2001, en una operación récord de 9 millones de libras. El pase se concretó tras su salida de River Plate y fue la cifra más alta que el Aston Villa había pagado hasta ese momento por un futbolista. Durante su etapa en el equipo inglés, Ángel sumó 62 goles en 205 partidos

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Así fue el paso de Radamel Falcao por River Plate de Argentina

Radamel Falcao García es de los colombianos más queridos por la hinchada de River Plate tras el título del 2008 - crédito AFP.

Radamel Falcao llegó a River Plate a los 15 años y debutó en Primera División el 6 de marzo de 2005, en la victoria 3-1 frente a Instituto en el estadio Monumental, inicio de una etapa en la que se formó bajo la presión y la competencia interna de un club grande.

En ese período disputó 111 partidos oficiales con el equipo argentino y sumó 45 goles, además de 14 asistencias. El delantero colombiano se afianzó de manera gradual, con alternancia de titularidades y un perfil de atacante de área que respondió en partidos de liga y encuentros exigentes, cuando el equipo necesitaba soluciones ofensivas.

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Su despegue en el club quedó asociado a la conquista de Clausura 2008, antes de que River concretara su transferencia al FC Porto, paso que abrió su carrera internacional en Europa.