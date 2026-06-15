Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Andrés Rojas solamente podría ser asignado como central, siempre y cuando se lesione alguno de los jueces sudamericanos elegidos por la FIFA - crédito Pedro Lazaro Fernandez/REUTERS

La FIFA reveló los árbitros designados para los partidos del jueves 18 de junio, día que marcará el inicio de la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí hay presencia colombiana con Andrés Rojas, cuarto árbitro, y Alexander Guzmán, árbitro asistente de reserva.

Los colegiados colombianos estarán en el duelo de la selección de México contra Corea del Sur en el estadio de Guadalajara desde las 8:00 p. m. y aunque no tendrán un rol protagónico, en el caso de Rojas sí deberá estar atento al comportamiento de los bancos técnicos y asistir a la terna central en las acciones divididas.

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Esta es la terna designada para el partido de México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

El árbitro central del compromiso será el uruguayo Gustavo Tejera y sus asistentes de línea serán Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, de la misma nacionalidad. Andrés Rojas atenderá su primera designación en el partido España vs. Cabo Verde, válido por la fecha 1 del grupo H en donde tendrá también el rol de cuarto árbitro.

El otro representante del arbitraje colombiano es Nicolás Gallo, que alterna como responsable del VAR y asistente de la videoherramienta. El considerado mejor juez VAR de la Conmebol estuvo en el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica, donde su actuación fue bien valorada al alertar sobre la posible tarjeta roja para un jugador africano.

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Este será el juez central del partido de la selección Colombia vs. Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Anthony Taylor ha arbitrado más de 800 partidos como profesional en su carrera - crédito Jason Cairnduff/Reuters

La FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del debut de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026, un partido programado para el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. de Colombia en el estadio Azteca de Ciudad de México, con un juez que llegará a su tercer encuentro en una Copa del Mundo y con antecedentes directos con varios futbolistas colombianos.

En su carrera, Taylor acumula 836 partidos, 2.944 tarjetas amarillas y 151 rojas, es árbitro profesional desde 2010, cuando debutó en el partido entre Fulham y Portsmouth, y recibió la escarapela FIFA en 2013. En el Mundial del 2022 dirigió Corea del Sur vs. Ghana y Croacia vs. Bélgica sin sucesos por destacar.

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La terna arbitral para el estreno de la selección colombiana estará completada por Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes de línea. El cuarto árbitro y el asistente de reserva serán los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, según la confirmación de la FIFA.

Luis Díaz tiene buenos recuerdos de sus partidos en Liverpool con Anthony Taylor como árbitro central - crédito Phil Noble/REUTERS

Taylor arbitró varias veces a Luis Díaz durante su etapa en el Liverpool de la Premier League. Según el texto fuente, el delantero colombiano coincidió con el juez en 14 partidos, recibió una tarjeta amarilla y marcó seis goles en esos encuentros.

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El antecedente más negativo para un colombiano con este árbitro corresponde a Jefferson Lerma. Taylor lo expulsó cuando jugaba para el AFC Bournemouth, tras una segunda amonestación por una falta sobre Jack Grealish, después de haber visto la primera amarilla a los 19 minutos por detener un avance del Aston Villa.

Ese partido terminó con victoria 2-1 del equipo de Lerma pese a jugar con 10 hombres. El texto fuente añade que el mediocampista es el colombiano con más partidos en la historia del fútbol de Inglaterra, que fue expulsado cuatro veces, todas con el Bournemouth, y que recibió 71 tarjetas amarillas.

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Otro colombiano expulsado por Taylor fue Jhon Jader Durán durante su paso por el Aston Villa. Según el texto fuente, la roja llegó en el minuto 31 de una acción ante Newcastle United, cuando el delantero perseguía a un defensor, el rival cayó al piso y Durán lo pisó en dos ocasiones; aunque la jugada parecía accidental, el árbitro la consideró juego brusco grave.