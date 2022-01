Así se concretó la llegada de Iago Falque al América de Cali: “Fue una decisión de vida”

El volante español, Iago Falque, firmó por un año con el América de Cali. Foto: Twitter @AmericadeCali

Tras confirmarse la vinculación de Iago Falque con el América de Cali, siguen saliendo a la luz nuevos detalles de su llegada. El volante español ha sido tendencia en las últimas horas, y los hinchas ‘Escarlatas’ se ilusionan con poderlo disfrutar en las canchas del fútbol colombiano. El contrato que tendrá, el proceso de negociaciones y la razón por la que decidió llegar al país son algunos de los datos a tener en cuenta.

Hasta hace apenas unos meses, Falque había desaparecido del radar en Europa. Su más reciente aparición en los terrenos de juego databa del 1 de mayo de 2015, vistiendo los colores del Benevento para enfrentar al Milan por la Serie A. Cuando se supo de su arribo a territorio colombiano, el periodista español, Manuel Domínguez, calificó su partida a Sudamérica como un “fichajazo”, teniendo en cuenta su desempeño en Italia.

“Estaba entrenando en Galicia y no pensé que fuera a salir de España, mucho menos para ir a Cali. Mucha calidad y buenos años en Torino hace relativamente poco”, sostuvo el comunicador, y agregó: “Si juega el 80 % de lo que hizo en Torino, será uno de los mejores jugadores del campeonato”. Las buenas referencias llegaron hasta América, que empezó a gestionar su llegada.

Las negociaciones

La versión que entregó Timmy Mescheder, representante de Falque, es que los diálogos tuvieron un buen rumbo desde el principio, resaltando que el América fue ‘de frente’ por el jugador: “Las negociaciones fueron sencillas. Tulio Gómez y Mauricio Romero hicieron un esfuerzo enorme. Iago Falque quería venir a un grande y América es uno de los más importantes”, manifestó en diálogo con Antena 2 Cali.

El propio Tulio, máximo accionista de la institución, reveló, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que el negocio se extendió por varios meses, pero con la seguridad de que el anuncio pondría contentos a los hinchas americanos. “Ya tenemos firmado el otro delantero y sé que a la afición le va a gustar mucho, llevamos 2 meses en esa negociación y esperamos que el fin de semana ya esté en Cali”, aseveró horas antes de anunciarlo.

En imagen, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: archivo particular

Teniendo en cuenta que el volante ofensivo, quien también puede desempeñarse como extremo, venía de ser agente libre, América no se tuvo que preocupar por los costos de transferencia, sino en las pretensiones económicas del jugador. Está claro que su salario en Europa era alto, pero en ese sentido hubo correspondencia de Falque.

En entrevista con ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, Tulio expresó que el jugador quería venir a América Latina a toda costa. Tras tener el visto bueno del técnico, Juan Carlos Osorio, tocaba resolver la parte financiera, relató. “El problema era el dinero, porque él gana mucha plata. Me dijo ‘yo me bajo el salario, me lo bajo a la mitad porque quiero ir a Colombia. Mi esposa es venezolana y quiero sentir el calor de esa ciudad. Quiero estar un año por allá’. Se hizo un esfuerzo, él de bajarse, nosotros de subirnos”.

Falque y su decisión ‘Escarlata’

Ya en Colombia, y concretados los exámenes médicos, el futbolista español puso su firma en el contrato. Firmó por todo el 2022 y, dependiendo de su rendimiento, existe la posibilidad de que el vínculo se pueda extender más tiempo el año entrante.

Iago Falque es recordado por jugar en equipos como Tottenham, Roma, Rayo Vallecano y Genoa. Foto: archivo particular

“Fue una decisión de vida, de cambiar de aires, conocer otro fútbol y otra experiencia, por eso la idea de jugar en un equipo tan grande e histórico”, sostuvo Falque, en declaraciones entregadas a Win Sports. Además, despejó las dudas sobre su condición física: “El año pasado fue un año complicado, pero ahora estoy y me recuperé de los problemas que tuve. Ahora ponerme en forma para estar cuanto antes con el equipo”.

Actualmente, según el portal especializado, Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 1,20 millones de euros, que lo convierten en uno de los futbolistas más costosos la Liga BetPlay. En los dos primeros puestos del escalafón aparecen Miguel Ángel Borja (Junior) y Jarlan Barrera (Atlético Nacional) con 4 millones y 3,4 millones, respectivamente.

