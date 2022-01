Video: la respuesta de Lina Arroyave cuando le preguntaron si quería volver con Kevin Roldán

Tomada de Instagram @linaarroyave8

Lina Arroyave y Kevin Roldán se convirtieron en papás hace más de cinco años, desde allí a la generadora de han preguntado en repetidas ocasiones por la relación que sostiene con el cantante asegurando que es buen padre. En los últimos meses, Arroyave ha ganado notoriedad entre sus seguidores por cuenta de su exuberante belleza, provocando miles de suspiros.

Recientemente, la exprotagonista de novela decidió interactuar con sus seguidores por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ denominada “¿Qué quieren saber de Lina?”, donde resolvió algunas inquietudes con respecto a su situación sentimental y el padre de su hijo Kevin Roldán.

En primer lugar, a la modelo le preguntaron si le gustaría volver con el intérprete de ‘Si no te enamoras’, a lo que respondió:

“Mati, ¿a ti te gustaría que mamá y papá estén juntos?... Cuando me responda les cuento”.

Posteriormente, un seguidor le preguntó: “¿Hace cuánto no ve Kevin a Matías?”, sin embargo, la respuesta no fue tan contundente y respondió con algunas evasivas señalando que no se acordaba.

Otra de las preguntas que llamó la atención, era de la despampanante rubia ya conocía a la novia de Kevin, y sin mediar palabra aseguró que no tiene idea de quién es.

Le puede interesar: Fórmula 1 en Barranquilla: Iván Duque anuncia gestiones para crear el Gran Premio de Colombia

Finalmente, sus seguidores no pararon allí y en esta oportunidad interrogaron a la influenciadora si estaba saliendo con alguien en estos momentos, allí, la joven hace un gesto con su boca y mordiéndose los labios, para el interlocutor fue suficiente para responder que si.

Aquí el video completo con las respuestas de Lina Arroyave :

La generadora de contenido compartió algunos datos de su vida sentimental con sus seguidores

El video fue replicado por portales de entretenimiento que están pendientes de los movimientos en redes sociales de las celebridades, como es el caso de ‘Rechismes’ quienes divulgaron rápidamente el contenido que ya supera las 131.000 reproducciones y más de 5.200 ‘me gusta’. Asimismo, son 110 los usuarios que han expresado su opinión respecto a las respuestas de Lina asegurando que ella todavía no supera a su ex.

“Siempre me ha dado la impresión que sigue tragada de Kevin Roldán”, “Todas las preguntas fueron sobre Kevin Roldán, que pereza esta vieja”, “Ella es muy linda para que todavía no supere a Kevin”, “La amo, una mujer que le mete berraquera a la vida”, “Pobrecita tan joven y tan sin identidad”, “Semejante hermosura de mujer que va a necesitar de ese pato”, entre otros.

Qué dijo respecto a la forma de sus glúteos

Arroyave se encontraba participando de una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que respondió algunas inquietudes de sus seguidores más curiosos, y uno de ellos le preguntó: “¿Te colocaste grasita en los glúteos?”, a lo que la generadora de contenido respondió dejando a más de uno con la boca abierta.

“Eso se llama lipotransferencia de glúteo, pero no, no me lo he hecho. Cuando me lo quise hacer me dijeron que tenía que subir de peso entonces dije que no porque en ese momento estaba muy flaquita, pero bueno, ya me subí de pesito entonces me lo podría hacer, pero en este momento no, aunque si me gustaría”, señaló la modelo y expareja de Kevin Roldán.

Sin embargo, las preguntas no terminaron allí y otro de los internautas la cuestionó “¿Qué te pusiste en las nalgas?”, a lo que la generadora de contenido respondió de forma contundente que sus glúteos son naturales, además de tener celulitis como cualquier mujer en el mundo.

“Yo en las nalgas no tengo nada, celulitis, flacidez… Literalmente peleo mucho con eso cuando como mal, cuando dejo de hacer ejercicio especialmente, de pronto cuando me tomo un vinito”, agregó la vallecaucana.

SEGUIR LEYENDO: