Wilmar Roldan se quedará sin mundial: Estos son los árbitros colombianos preseleccionados

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Peru - Arena Pernambuco, Sao Lourenco da Mata, Brazil - September 9, 2021 Brazil's Neymar is shown a yellow card by referee Wilmar Roldan REUTERS/Ricardo Moraes

El analista arbitral José Borda dio a conocer el grupo arbitral que estarán concentrados en Argentina en la preselección Sudamericana de cara a los árbitros elegidos por Conmebol para la Copa Mundo de Fútbol Catar 2022. El gran ausente será Wilmar Roldan que desde ya se descarta su presencia en el mundial.

Los tres preseleccionados son Andrés Rojas de Bogotá, John Ospina, estos como árbitros centrales, y Nicolás Gallo como árbitro VAR, este último constantemente criticado y envuelto en algunas polémicas arbitrales tanto en la Liga local como en los torneos organizados por la Conmebol.

Wilmar Roldán elegido como el mejor arbitro de Colombia y el mejor de la Conmebol tuvo su debut como juez central en un Mundial de fútbol organizado por la FIFA en Brasil 2014. El antioqueño dirigió México vs Camerún donde le ganador fue el equipo centroamericano. En aquella ocasión anuló dos goles al conjunto luego de que Humberto Clavijo levantara la banderola por fuera de lugar.

El segundo partido de fase de grupos fue entre la selección de Corea del Sur y Argelia. El encuentro terminó 4-2 a favor del equipo africano. Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Porto Alegre.

En la Copa Mundo FIFA de Rusia 2018 también tuvo participación de Wilmar Roldán, nuevamente en la fase de grupos. Su primer partido fue Túnez vs. Inglaterra, que terminó en victoria del equipo europeo con dos penaltis sancionados por el antioqueño. Su segunda salida fue en el partido que Arabia Saudita se impuso 2-1 ante Egipto.

José Borda aseguró que por parte de la FIFA no se da explicaciones de la no citación de los colegiados, “Simplemente Johan no lo citaron y la FIFA NO da explicaciones. De esos tres candidatos saldrá un representante. Pero la situación está difícil para que haya representante colombiano en el Mundial de Qatar, queda la opción del VAR”.

La decisión de los árbitros que irán por parte de Conmebol al mundial de Catar 2022 se tomará después del 25 de febrero. Luego de esta fecha se conocerá si Colombia tendrá árbitros centrales o en el VAR en el evento deportivo que está programado entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Inició la venta de boletas al mundial de Catar 2022: Esto cuestan y así puede adquirirlas

Ya empieza la cuenta regresiva para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, el evento más esperado por los fanáticos del fútbol de todo el planeta que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Este miércoles a las 1:00 de la tarde de Doha (5:00 am hora de Colombia), se abrió la fase de presentación de solicitudes de entradas, con una gran variedad de opciones y precios reducidos principalmente para residentes locales y trabajadores migrantes.

Hasta el 8 de febrero se podrán presentar solicitudes en el sitio oficial de la FIFA durante esta primera ventana, sin resultar relevante la fecha en que se envíen las peticiones, ya que todas las entradas pedidas se asignarán una vez concluida la fase. En el caso de que la demanda exceda la oferta disponible para el mercado nacional o internacional, los tickets se adjudicarán mediante una selección aleatoria.

Según la política implementada por la FIFA, similar a la que se llevó a cabo en últimas tres anteriores ediciones del Mundial (Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010), se ha reservado una categoría de precios especial para los residentes del país anfitrión y los trabajadores migrantes, quienes podrán adquirir boletos a partir de tan solo 11 dólares. En cuanto a los aficionados comunes, abonarán unos 69 dólares para partidos individuales y una entrada para la final podría costar hasta 1.607 dólares.

