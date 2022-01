Rodolfo Hernández asegura que sus rivales a la presidencia le tienen miedo: “Están asustadísimos”

Rodolfo Hernández entregó más de 1.800.000 firmas para avalar su candidatura a la presidencia de la República. Foto: Colprensa - Sergio Acero

Rodolfo Hernández es uno de los candidatos que ha mostrado un repunte importante en la carrera por la presidencia de la República. De cara a las elecciones de mayo próximo, el exalcalde de Bucaramanga manifestó que sus sus contrincantes le tienen miedo ante la posibilidad de que les pueda ganar en la primera vuelta.

Esas fueron las palabras que el también ingeniero dejó en una entrevista con CNN, donde explicó que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, detendrá “la robadera” de los políticos: “Están es asustados, ellos incluyendo a Petro, están asustadísimos, porque es la primera vez que Colombia tiene la posibilidad real de que llegue un presidente que les pare la robadera, les quite los lujos, el despilfarro y les modifique el Código Penal”.

“Lo que yo propongo llevamos 40-50 años que los presidentes que me antecedieron, porque voy a ganar en primera vuelta, no han hecho. Todavía dicen que van a acabar con la corrupción y lo que hacen ellos es ponerse neutros o estimularla. Se hacen ‘los locos’ con las acciones que deben hacer contra los ladrones del Estado”, apuntó el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Recordemos que contra Hernández hay una investigación en curso por supuestamente favorecer la adjudicación de un contrato para implementar una tecnología en el relleno El Carrasco, en Girón, Santander. Según los señalamientos, el hoy candidato presidencial habría presionado a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para que ese contrato le fuera adjudicado a Vitalogic.

Frente a este proceso, Hernández habló que la audiencia preparatoria de juicio ha tenido que ser aplazada varias veces —la próxima será en abril— porque el fiscal le indicó al juez que todavía no tiene pruebas sobre las acusaciones: “Nunca me robé un peso ni me presté para nada”.

El candidato Rodolfo Hernández aseguró que los demás candidatos tienen miedo que llegue a la presidencia para acabar con "la robadera". Video: Instagram @ingrodolfohernandez

El repunte de Hernández en los números:

La última encuesta realizada por Noticias RCN y RCN Radio, en alianza de medios nacionales y regiones, como Vanguardia, El País, El Heraldo, El Colombiano, La República, El Universal, La Patria, NTN24 y La FM, entregaron un panorama favorable para Rodolfo Hernández. En total se practicaron 1.230 encuestas, distribuidas en 60 municipios del país.

Gustavo Petro lidera la intención de voto con un 25 %, seguido del voto en blanco con un 18 %. Mientras que el Hernández se ubica en el tercer lugar con un 13 % de intención de voto. Los candidatos que ocupan los siguientes puestos son: Sergio Fajardo (8 %), Alejandro Char (5 %), Juan Manuel Galán (5 %), Óscar Iván Zuluaga (4 %), y Federico Gutiérrez y Francia Márquez, ambos con un 3 %.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández toreó a Gustavo Petro y le propuso un particular reto: “A ver si es tan machito”

Sin embargo, haciendo la discriminación por regiones, los resultados presentan algunas variaciones. En Santander, Hernández lidera la intención de voto (23 %), seguido del voto en blanco (21 %) y Petro (19 %). Hablando de Antioquia y el Eje Cafetero, el voto en blanco es el que se lleva la delantera (20 %), mientras que Petro y Gutiérrez cuentan con un 14 %.

Por último, tanto en el Caribe como en el Pacífico, el que lidera es Petro. En la primera de las regiones el líder de la Colombia Humana tiene un 38 % de intención de voto, aunque Alejandro Char lo acecha con 24 %. Entretanto, en la segunda, Petro tiene el 33 % de apoyo, seguido por el voto en blanco (16 %).

SEGUIR LEYENDO: