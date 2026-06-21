Deuda externa, desempleo e inflación: así encontraría la economía de Colombia el presidente que sea elegido este 21 de junio en segunda vuelta

El próximo presidente de Colombia llegará a la Casa de Nariño con un déficit fiscal de 6,4% del PIB, una deuda externa de 52% del PIB y una inflación por encima de la meta del Banco de la República - crédito AP

El próximo presidente de Colombia que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto heredará una economía presionada por un déficit fiscal de 6,4% del PIB, una deuda externa equivalente a 52% del PIB y una inflación que se alejó de la meta del Banco de la República, en un escenario en el que también deberá redefinir el modelo de crecimiento.

A ese cuadro se suma una señal clave para las cuentas públicas: la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estimó que por cada caída de USD 10 en el precio del brent, el país dejaría de recibir cerca de $7 billones al año en ingresos fiscales.

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El crudo, que había subido por el conflicto en Medio Oriente, volvió a negociarse entre USD 70 y USD 80 por barril tras el alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El cierre del gobierno de Gustavo Petro en materia macroeconómica y fiscal queda marcado por la brecha entre ingresos y gasto del Estado y por un patrón de crecimiento apoyado en el gasto público y el consumo.

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Ese esquema convive con una desaceleración de la inversión y con sectores que ya muestran debilidad, como la construcción y las actividades extractivas.

La economía de Colombia depende en parte del petróleo, y una caída de USD 10 en el precio del brent recortaría cerca de $7 billones al año en ingresos fiscales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Producto Interno Bruto creció 2,2% en el primer trimestre de 2026. Ese resultado mostró fortaleza en la administración pública, el comercio y las actividades de entretenimiento.

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El problema está en otro frente: la formación bruta de capital se desaceleró y golpeó a la construcción, que registra cifras negativas en iniciaciones y ventas de edificaciones. También afectó a las actividades extractivas, impactadas por una menor producción de hidrocarburos.

El nuevo gobierno deberá vigilar además al sector agropecuario, que se contrajo entre enero y abril. Ese deterioro se suma al debate de fondo sobre cómo sostener el crecimiento cuando el impulso principal proviene del gasto estatal y del consumo de los hogares.

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Por su parte, las remesas se consolidaron como uno de los principales motores de la economía. Entre enero y abril, los giros enviados por colombianos en el exterior alcanzaron USD 4.448 millones, una cifra que supera en 42% los ingresos por exportaciones de café en el mismo período y que se acerca a una cuarta parte del valor total de las ventas externas del país.

David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, señaló, en entrevista con La República, que esos recursos han impulsado el consumo de los hogares incluso en medio de medidas más gravosas para el envío de dinero desde Estados Unidos.

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El país está además a un mes de completar dos años consecutivos con ingresos mensuales superiores a USD 1.000 millones por remesas.

La inflación anual de Colombia llegó a 5,84% en mayo y los analistas del Banco de la República prevén que cierre 2026 en 6,48% - crédito VisualesIA/ScribNews

La inflación anual llegó a 5,84% en mayo después del aumento de 23,7% en el salario mínimo de 2026 y de los efectos del frente frío del primer trimestre sobre la oferta de alimentos. Los analistas consultados por el Banco de la República prevén que el indicador cierre el año en 6,48%.

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Durante los cuatro años del Gobierno Petro, la inflación se mantuvo por fuera del rango meta del emisor, fijado entre 2% y 4%. Las proyecciones indican que solo volvería a ese nivel dentro de cinco años.

Como respuesta, el banco central subió su tasa de interés de 9,25% a 11,25% en el primer trimestre. El movimiento buscó frenar el consumo de los hogares y contener un nuevo repunte de precios, pero ya se contemplan revisiones adicionales que podrían llevar la tasa a 12% en junio.

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El próximo gobierno también deberá recomponer la relación con el emisor después de las tensiones entre el Ministerio de Hacienda y el banco central por las decisiones monetarias. Ambos candidatos defienden la independencia de la autoridad monetaria, en un momento en que ya no es obligatoria la presencia del ministro en las sesiones de la junta dokiirectiva.

El desempleo en Colombia bajó a 8,8% en abril, pero la informalidad laboral alcanzó 55% y el frente fiscal suma dudas sobre el déficit y la deuda - crédito Colprensa

Las cifras del Dane muestran que el desempleo fue de 8,8% en abril, el nivel más bajo para ese mes desde 2001. Pero esa mejora convive con una informalidad laboral de 55% del total de ocupados.

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El alza del salario mínimo para 2026 también elevó los costos laborales y se convirtió en una amenaza para la formalización. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó, al medio citado, que dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año.

La lectura del mercado laboral abrió además un desacuerdo entre los gremios productivos y el Dane sobre la medición de variables como la informalidad.

Mientras la entidad defiende que su metodología sigue lineamientos internacionales, Fenalco y la Andi se apoyan en los registros de cotizantes de la Ugpp.

En el frente fiscal, el desafío es inmediato. El Ministerio de Hacienda ajustó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo su previsión de déficit para 2026 de 5,1% a 5,3% del PIB, con un gasto total más alto, aunque espera recibir $3,2 billones adicionales en tributos.

Según Fedesarrollo, la senda fiscal de mediano plazo incorpora supuestos de mayores ingresos y menores gastos cuyo origen no está explicitado. El centro de estudios advirtió que ese ajuste adicional, de entre 1% y 1,5% del PIB, no precisa las medidas que permitirían materializarlo ni sostenerlo de forma permanente.

El Banco de la República elevó la tasa de interés de 9,25% a 11,25% en el primer trimestre y evalúa llevarla a 12% para contener la inflación en Colombia - crédito Banco de la República

La deuda externa, de acuerdo con las cifras más recientes del Banco de la República, todavía representa 52% del tamaño de la economía. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sostuvo, a La República, que el próximo gobierno deberá equilibrar una mayor relevancia de la deuda interna sin desincentivar el flujo de recursos hacia las empresas que buscan invertir, y al mismo tiempo priorizar la deuda externa mientras administra la exposición al entorno global.

El país llega a ese punto con un peso fortalecido. El dólar cerró la semana en $3.459,53, uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años, y desde la llegada de Petro a la Presidencia la divisa cayó cerca de 20%.

Según una entrevista de Orlando Santiago, gerente de Phoenix Valor, con DNews, el próximo presidente tendrá como prioridades estabilizar las finanzas públicas, revisar la política energética y adoptar medidas para contener la inflación.

En esa conversación, Santiago también advirtió sobre la pérdida del grado de inversión por parte de dos calificadoras y sostuvo que la seguridad será otro factor decisivo para la actividad económica.