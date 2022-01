“Estás reelegida”: Gustavo Bolívar felicitó a Katherine Miranda y sus publicistas por mensaje en vallas de su campaña al Congreso

Valla de la representante Katherine Miranda utiliza el polémico verbo "Abudinear"

El cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, elogió el mensaje con el que la representante Katherine Miranda, partido Alianza Verde, busca un segundo periodo en el Congreso de la República.

“Que no nos abudineen el país” es el eslogan de campaña con el que colocó cinco vallas en la capital de la República y que dieron de qué hablar en redes sociales el pasado 18 de enero.

Bolívar publicó un tweet en el que expresó su felicitación a Miranda y a su equipo de publicistas: “Con el perdón de publicistas de otras campañas el de @MirandaBogota se los tragó a todos. “que no nos Abudineen el país” Corto, coyuntural, en momentum, relievante (sic), original, atrevido, conectado con la indignación del país, motiva a la acción.,etc. Felicitaciones estás reelegida”.

El elogio no implicó que Bolívar decantara su voto por Miranda; en un tweet posterior, el senador aclaró sus intenciones para las elecciones de marzo: “Obviamente votaré por la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no nos quita nada reconocer las virtudes de los contrincantes”.

Cabe recordar que Katherine Miranda advirtió que sus vallas no serán desmontadas por considerar que está haciendo una tarea de control político sobre las implicaciones del contrato de Centros Poblados, que costó la cabeza de la exministra Karen Abudinen.

Katherine Miranda radicó tutela para que se repita la moción de censura contra Karen Abudinen. Fotos: Colprensa

Como lo reportó Infobae Colombia, Katherine Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

Hasta el momento, su contraparte, Karen Abudinen, exministra TIC que renunció al cargo ante la inminencia de un juicio político en el Congreso, no ha respondido a los mensajes de Katherine Miranda.

Es conocida la implicación de la representante Katherine Miranda con “abudinear” que la condujo a una investigación en proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia que busca determinar si ella incurrió en los delitos de injuria y calumnia.

Miranda se ha apropiado de la expresión y por su uso frecuente en Twitter es por lo que fue señalada por Abudinen en su denuncia ante la CSJ.

Uno de los episodios significativos de esta polémica, de nuevo tuvo a la representante como protagonista al escribir: “#LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR por demostrar como la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía”, lo anterior el pasado 1 de diciembre de 2021.

El senador, Gustavo Bolívar, cabeza de lista por el Pacto Histórico Foto: Colprensa (Álvaro Tavera)

De otra parte, el senador Gustavo Bolívar, quien encabeza la lista al senado por el Pacto Histórico, es consciente de la responsabilidad que tiene con miras a las elecciones de marzo.

En unas extensas declaraciones recogidas por Infobae Colombia, Bolívar señaló que “si no llegamos a tener la Presidencia y las mayorías del Congreso, no voy a estar más en la política. No me posesiono en el Congreso. Porque eso querría decir que el país no tomó la decisión de cambiar y yo no voy a gastar cuatro años más dejando de hacer mi vida, sacrificando tantas cosas por un país que no quiere cambiar”.

El senador indicó que lo único que lo sacaría de la carrera política sería una tentado contra su vida o un fraude electoral.

Las elecciones a Congreso inauguran el calendario electoral colombiano y están programadas para el 13 de marzo de 2022.

