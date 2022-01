Zuluaga no cierra las puertas al Equipo por Colombia: Álvaro Uribe

Bogotá. 27 de Noviembre de 2021. La convención del Centro Democrático proclamó éste sábado a Óscar Iván Zuluaga como el candidato presidencial del partido, y además le avaló para que busque participar en una consulta interpartidista. (Colprensa - Mariano Vimos)

Hay precandidatos que desde la coalición Equipo por Colombia no quieren al candidato del uribismo Óscar Iván Zuluaga como otros que argumentan que necesitan llegar unidos para evitar que un candidato como Gustavo Petro se quede con la Presidencia de Colombia.

El pasado fin de semana, exactamente el sábado en la tarde, sorpresivamente desde la ciudad de Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe junto a Zuluaga y otros miembros importantes del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, anunciaron que no buscarán más una entrada al Equipo por Colombia por los tratos que desde allí se han desprendido hacia el uribismo.

“Integrantes de dicha coalición (Equipo por Colombia) han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuare mi candidatura por un país libre”, indicó Zuluaga en la rueda de prensa que sorprendió a muchos políticos, entre ellos cercanos del presidente Iván Duque que veían con buenos ojos esa alianza.

Las senadoras Cabal y Valencia también se refirieron a los malos tratos que ha recibido la colectividad por parte de miembros de esa coalición como la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el exalcalde de Barranquilla, Álex Char, quienes se resisten a la unión con Zuluaga.

“Por solicitud del expresidente Uribe, lo he acompañado a él, al candidato del partido y a algunos parlamentarios de la colectividad, a la ciudad de Barranquilla, para apoyar la decisión de no integrar, por ahora, ninguna coalición de cara a las presidenciales”, dijo Cabal.

Sin embargo, este anuncio no sería definitivo. En las últimos horas y en medio de la presentación oficial de Zuluaga como candidato presidencial, el expresidente Álvaro Uribe participó del evento por medio de una llamada en la que sostuvo que su candidato no cerró las puertas a una alianza con el Equipo por Colombia.

El exmandatario aseguró que con ese grupo de precandidatos sí puede haber una alianza en temas fundamentales y que no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todos los puntos. “Tienen desacuerdos sobre lo que nosotros pensamos de algunos temas de la paz, esos desacuerdos se pueden manejar (...) eso se puede hablar tranquilamente, pero sin estar acusándonos de extremistas o de polarizantes”, sostuvo.

Según el expresidente, a Zuluaga la expectativa de entrar o no a dicha coalición no ha dejado que él presente sus propuestas y hizo un salvamento a las declaraciones que entregó el pasado sábado.

“Me parece que la declaración del candidato es franca constructiva y no cierra las puertas. Hace un reconocimiento a las personas que han tenido disposición de que entremos a la coalición”, dijo Uribe.

Y agregó: “Hay que estar preparados para que el partido haga una coalición sobre temas fundamentales. Lo que no puede ser es que una expectativa de coalición se pueda optar descalificando a eventuales socios”.

Este mismo martes, se conoció que esas declaraciones entregadas desde Barranquilla generó molestias en la Casa de Nariño. Así lo reveló la periodista Diana Calderón en Caracol Radio.

“En la reunión que se dio en un reconocido restaurante de Barranquilla estaba el ministro del Interior, Daniel Palacios. Él mismo ayudó a redactar el documento que también él envía al presidente Duque para los comentarios del jefe de Estado. El mandatario devuelve el documento con algunos comentarios, en los que estaba que se abría la puerta para el diálogo. Sin embargo, el expresidente Uribe da la orden de no modificar el documento y pide convocar a los medios”, dijo la periodista.

Contó que Duque llamó a Zuluaga minutos después de hacer la transmisión en la que informa que no entrará al Equipo por Colombia y que fue una conversación bastante incómoda. “Duque le da más de 30 minutos de cátedra a Zuluaga de cómo ser un candidato, pero con un tono bastante molesto. Zuluaga apenas le respondía, en tono mediador que sí lo habían tenido en cuenta para tomar la decisión. Al final de la conversación Duque lanzó la frase ‘bueno Óscar Iván no cuente conmigo. Así no voy ahí’”, sostuvo la periodista.

