Colombia

El ministro de Defensa y el Ejército dan parte de tranquilidad durante la instalación del PMU para las elecciones de 2026

Las autoridades destacaron que el dispositivo de seguridad ya está en marcha en todo el país para acompañar el desarrollo de los comicios. Además, reiteraron el llamado a la participación ciudadana con responsabilidad

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la instalación del Puesto de Mando Unificado para las elecciones presidenciales 2026 - crédito @DirectorPolicia/X
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la instalación del Puesto de Mando Unificado para las elecciones presidenciales 2026 - crédito @DirectorPolicia/X

El Gobierno de Colombia instaló este 21 de junio el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, con 408 mil integrantes de la fuerza pública desplegados en el país y una instrucción central: mantener la seguridad hasta que concluya el escrutinio.

Durante la apertura del PMU, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que 248 mil uniformados estarán dedicados en forma directa al Plan Democracia, mientras otros 160 mil seguirán asignados a las tareas ordinarias de seguridad para garantizar el funcionamiento del país durante la votación.

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El ministro sostuvo que la operación no se limitará al día de las elecciones y advirtió que el resultado definitivo no será el preconteo de la tarde. “La jornada termina cuando se confirmen los resultados, y estos resultados se confirman es en el escrutinio, el cual puede durar algunos días”, afirmó.

La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 se realizará el domingo 21 de junio con un tarjetón que incluirá a los dos candidatos más votados y la opción de voto en blanco - crédito @Registraduria/X
La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 se realizará el domingo 21 de junio con un tarjetón que incluirá a los dos candidatos más votados y la opción de voto en blanco - crédito @Registraduria/X

El ministro Sánchez también pidió participación masiva y respeto por el desenlace de la votación. “Lo que tendremos al final del día es un preconteo, es un informe preliminar de lo ocurrido, pero el informe final y legal es el escrutinio”, señaló.

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El Gobierno concentró 248 mil uniformados en el Plan Democracia

En su intervención, el ministro Pedro Sánchez presentó el despliegue como el soporte operativo de la elección y remarcó la neutralidad de militares y policías en el proceso. “Su particularidad de neutralidad, de imparcialidad, de no participación en la política, incluso del no voto, la da esa garantía para que esta fiesta electoral se pueda desarrollar con total libertad”, dijo.

El funcionario agregó que la instrucción para las autoridades es mantener una alta capacidad de reacción durante toda la jornada. “Estamos listos para esta jornada electoral y debemos estar alerta después de la planeación, después de la preparación. Ya la ejecución exige una alta iniciativa y una alta flexibilidad”, afirmó.

Las autoridades mantienen contacto permanente con las regiones del país para coordinar el dispositivo de seguridad electoral en todo el territorio nacional - crédito @DirectorPolicia/X
Las autoridades mantienen contacto permanente con las regiones del país para coordinar el dispositivo de seguridad electoral en todo el territorio nacional - crédito @DirectorPolicia/X

Sánchez también dirigió un mensaje a los votantes sobre el comportamiento esperado en las urnas y después de los comicios. “Que salgan masivamente a votar, que lo hagan temprano, que lo hagan de manera libre, que respeten la idea del otro, que respeten también la democracia”, expresó.

En la misma línea, vinculó la protección del voto con la aceptación del resultado oficial. “Esta también se protege respetando los resultados electorales”, indicó.

Un accidente en San Jacinto del Cauca destruyó 400 votos para tres veredas

Durante la verificación con mandos regionales, una autoridad del Ejército reportó como principal novedad un accidente en una embarcación que transportaba material electoral en San Jacinto del Cauca. Según el reporte entregado en el PMU, el hecho ocurrió en la madrugada y afectó 400 votos destinados a tres veredas del municipio: Caimito, La Raya y Galindo.

El oficial explicó que el material “se quemó” y que ya había coordinación con la Armada Nacional y la Registraduría para reemplazarlo. De acuerdo con esa comunicación, la Registraduría moverá un helicóptero, ubicará los votos en San Jacinto y, con apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 17, hará el traslado hacia las tres veredas.

Un bus fue quemado en el sector de Santander de Quilichao, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades - crédito Noticias Pescador/Facebook
Un bus fue quemado en el sector de Santander de Quilichao, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades - crédito Noticias Pescador/Facebook

Ese mismo reporte incluyó una evaluación preliminar sobre la quema de un bus en el sector de Santander de Quilichao. La autoridad militar dijo que lo detectado hasta ese momento era que el vehículo “fue quemado por el mismo propietario, el mismo conductor” y que no existía verificación de que hubiera sido incinerado por acción de un grupo residual.

La fuente agregó que ese bus venía de un siniestro ocurrido en el sector de La Línea, con personas afectadas, y que existía una demanda contra la empresa y contra el vehículo. También señaló que el automotor había quedado varado en la vía antes de ser incendiado en la madrugada.

En el balance de seguridad, el oficial informó además que las tropas permanecían en alerta tras la neutralización de alias Marlon, identificado como cabecilla principal del Bloque Occidental Jacob Arenas. Añadió que la noche anterior hubo fuegos disuasivos por parte de Artillería de Campaña y que las unidades seguían atentas al desarrollo de la jornada.

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