Colombia

Gustavo Petro en la apertura de la jornada electoral: “Mi primer mensaje indudablemente es salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo”

El mandatario colombiano invitó a la ciudadanía a ejercer responsabilidad cívica, apelando a la memoria histórica y el respeto a la pluralidad

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Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario pidió acudir a las urnas pese a obstáculos geográficos o logísticos, vinculó la jornada con la paz y la democracia, y solicitó vigilancia ciudadana durante el escrutinio - crédito Presidencia

En la mañana del 21 de junio del 2026, fecha en la que se realiza la segunda vuelta electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro llamó a votar “como sea” desde la plaza de Bolívar en Bogotá, al abrir la segunda vuelta electoral de 2026, y vinculó la jornada con la paz, la democracia y la libertad.

El jefe de Estado pidió acudir a las urnas pese a las dificultades geográficas o logísticas, sostuvo que la votación define el futuro del país y de las familias, llamó a cuidar el voto, dijo que acatará lo que decidan los jueces y rechazó la injerencia de mandatarios extranjeros.

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“Mi primer mensaje indudablemente es salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo o dificultad geográfica o logística”, afirmó al inicio de su discurso.

Acto seguido, añadió: “Hemos dado orden de que el transporte público se comporte normalmente, so pena de altas multas, para que todo el mundo tenga la opción de ejercer su derecho y su deber: decidir sobre Colombia”.

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- crédito captura de pantalla Presidencia
En su mensaje de apertura de la jornada, el jefe de Estado advirtió que habrá sanciones económicas si se altera el servicio, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho - crédito captura de pantalla Presidencia

Después, Petro remarcó que “no es cualquiera la decisión que se toma hoy” y que en la jornada “se decide en cierta forma el futuro de uno mismo”.

El mandatario llevó ese llamado a un plano más amplio y personal. “Se decide el futuro de la familia, en mi caso particular, muy intensamente. Estamos en manos del pueblo”, afirmó.

Paz, democracia y defensa de la diferencia

El presidente Gustavo Petro, en medio de la apertura de las urnas a las 8:00 a. m. en todo el territorio nacional, enlazó el voto con una definición política de fondo. “La base indispensable de la democracia es la paz. Y la paz significa entendernos”, sostuvo.

También apeló a la historia del país para advertir sobre los costos de la violencia: “Setecientos mil muertos desde el 9 de abril de 1948 por asesinato”, dijo, antes de pedir que las decisiones de la ciudadanía y las suyas como presidente eviten “los errores de la historia de Colombia”.

El núcleo argumental del discurso del mandatario colombiano giró en torno a la diferencia y al rechazo a la eliminación del adversario: “Principal error que debemos evitar: que la diferencia se extinga. Si un país no tiene diferencias, está muerto, su sociedad está muerta, no existe democracia”.

En ese pasaje, el presidente Petro usó una de las fórmulas más tajantes de su discurso. “Extinguir la diferencia con violencia es fascismo”, afirmó, y agregó que “el peor enemigo de la democracia es querer matar la diferencia”.

Denuncias sobre el proceso electoral y la injerencia externa

Más adelante, el presidente Petro defendió el balance de su gobierno en materia de libertades: “Puedo entregar un gobierno en donde nadie puede decir que hay un preso político, que hay un preso de conciencia”.

El discurso de Gustavo Petro organiza la disputa política entre pueblo y élites, mientras el de Iván Cepeda prioriza derechos humanos, movimientos sociales y minorías - crédito Colprensa
El mandatario dijo que presentó críticas y denuncias ante el Consejo Electoral sobre el proceso anterior, pero sostuvo que el cierre institucional lo definirá la justicia al evaluar quejas y reclamaciones - crédito Colprensa

A continuación, añadió: “Puedo entregar un gobierno donde ningún medio de comunicación por parte del gobierno se ha cerrado. Ninguna expresión de pensamiento se ha aniquilado”. En ese mismo tramo, resumió esos cuatro años como un periodo “en democracia y en libertad”.

El mandatario también habló de sus reparos sobre el proceso anterior y del papel de la justicia. “Sí, tengo críticas, las he hecho públicamente y he puesto mis denuncias al Consejo Electoral, que espero las tramiten, sobre la pasada justa”, expresó.

Luego fijó el límite institucional de sus cuestionamientos: “La decisión la toman los jueces, después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución”.

El presidente Petro lanzó un llamado de vigilancia ciudadana y anunció la entrega de información a las autoridades. “Hay que cuidar el voto, indudablemente. A la justicia, a las autoridades competentes entregaremos todas las cuentas, dineros que se transaron desde el exterior, empresas, rutas, sitios, nombres propios”, aseguró.

Ese pasaje cerró con una denuncia política más amplia. “Rechazo la injerencia de mandatarios extranjeros que han roto nuestra Constitución y nuestra ley. Nunca se debió presentar tamaño desacato e insulto a Colombia”.

El cierre sobre seguridad, vida y libertad

Durante su discurso de apertura de las urnas este domingo 21 de junio, el presidente Petro pidió calma para las horas posteriores a la votación: “Le solicito la máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla y todas las autoridades aquí presentes”.

También insistió en que la jornada debía servir para afirmar la paz. “La ciudadanía hoy ejerce autónomamente y libremente, ese voto debe ser libre, la posibilidad de construir paz y no violencia. No más violencia”, afirmó.

En la Plaza de Bolívar, el mandatario sostuvo que la democracia se sostiene en el entendimiento y en el pluralismo, y advirtió contra la eliminación del adversario como vía para resolver conflictos - crédito Jair Coll / Reuters
En la Plaza de Bolívar, el mandatario sostuvo que la democracia se sostiene en el entendimiento y en el pluralismo, y advirtió contra la eliminación del adversario como vía para resolver conflictos - crédito Jair Coll / Reuters

El jefe de Estado también vinculó ese mensaje con la actuación reciente de la fuerza pública y del ministro de Defensa, Pedro Sándrez. Dijo que los hechos del día del sábado 20 de junio mostraban “lo contrario de lo que se decía” y sostuvo que el Gobierno dio “el golpe más grande” al narcotráfico con la caída de “el señor alias Marlon”.

A partir de ese episodio, Petro presentó la jornada electoral como una defensa de la vida frente a la muerte. Cerró con una apelación a resguardar, en medio de la intensidad política, la libertad y la vida.

El alcalde Galán llama a votar temprano y masivamente en Bogotá

Previamente, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, se pronunció bajo el mismo micrófono que Gustavo Petro. Llamó este domingo a acudir a las urnas “temprano, masivamente” y pidió que “la participación hoy sea una participación histórica”, al plantear que ese acto es “la mejor respuesta a los violentos y a quienes quieren afectar la democracia”.

En su mensaje, el mandatario local puso el foco en el reconocimiento de los resultados y en los mecanismos institucionales para tramitar disputas. “Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados. Eso no puede cambiar hoy, ni debe cambiar hoy”, sostuvo.

Galán enmarcó su exhortación en experiencias electorales de distintos sectores. “Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado. El presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado”, dijo.

El alcalde también advirtió sobre el respeto a las reglas y a la autoridad de la ley en medio de eventuales tensiones por el conteo o las reclamaciones. “Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, afirmó.

El alcalde Carlos Fernando Galán asegura que Bogotá está lista para las elecciones presidenciales de 2026 con apoyo logístico y de seguridad garantizado - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/YouTube
El alcalde Carlos Fernando Galán asegura que Bogotá está lista para las elecciones presidenciales de 2026 con apoyo logístico y de seguridad garantizado - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/YouTube

En esa línea, instó a que cualquier controversia se lleve por los conductos legales. “Hoy, precisamente en la garantía de esas herramientas democráticas, tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación, a través de los canales establecidos en la ley, sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales”, expresó.

Galán remarcó que la obligación comienza por quienes tienen representación popular. “Somos nosotros los elegidos, popularmente además, los primeros llamados a garantizar que se respeten esos canales y cualquier disputa se dirima según lo establece la ley”, señaló.

Al cerrar, pidió que el resultado electoral no profundice la división política. “Que quien gane hoy tenga la capacidad de unir a Colombia y que quien pierda aporte en medio de la diferencia y respetando esa diferencia en ese proceso de unión que necesita nuestro país”, concluyó.

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