Presidente de Santa Fe lanza fuerte crítica a la hinchada y pone de ejemplo a Millonarios

Este viernes 21 de enero Independiente Santa Fe debutará en la Liga BetPlay 2022-I tras un 2021 que no trajo los mejores resultados. El equipo dirigido por el argentino Martín Cardetti ya completa más de 30 entrenamientos y tiene todo listo para lo que será su primera presentación en el campeonato.

Su primer rival será La Equidad, equipo que también se ha reforzado de la mano del profesor Alexis García. El partido será desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y desde las directivas se espera un buen acompañamiento por parte de los aficionados al ‘León’.

Sin embargo, y a pesar de haber hecho importantes contrataciones, la respuesta de la hinchada en la compra de abonos y de la denominada ‘billetera cardenal’ no ha sido la que se esperaba. Así lo confirmó en las últimas horas el presidente de la institución roja, Eduardo Méndez, quien mostró su preocupación por la baja compra de abonos esta temporada

“El movimiento no ha sido espectacular a lo que uno pensaba... mantener feliz al hincha es muy difícil porque la inconformidad siempre existe y ellos parece que no están muy contentos con el equipo que se ha armado y por eso de pronto han decidido no acompañarnos”, aseguró el directivo en diálogo con el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports.

No obstante, su inconformidad no quedó allí y aprovechó para mandar una pulla a los aficionados de Santa Fe, no sin antes colocar de ejemplo al rival de patio, Millonarios. Y es que el equipo Embajador vive una realidad muy distinta pues, aunque no llegaron muchos refuerzos, los hinchas han mostrado su interés por apoyar el equipo desde las tribunas.

“Uno mira al vecino del patio (Millonarios) que saca abonos y llega fácilmente a los 12 mil o 15 mil. Nosotros abrimos venta el día jueves y a la fecha llevamos 1.621 abonos vendidos, que creemos no es lo que merece una institución como esta”, sentenció Méndez.

Cabe anotar que, a cambio de Santa Fe, Millonarios tuvo una destacada campaña en el 2021, llegando a la final del torneo Apertura y clasificando a la Copa Libertadores por reclasificación. Aunque los refuerzos no han sido los que la hinchada ‘embajadora’ espera, la expectativa para ver el partido de primera fase contra Fluminense ha sido un gran impulso en la venta de abonos.

También cabe recordar que para esta temporada Independiente Santa Fe realizó un revolcón total en la nómina, ya que confirmó las salidas de Grigori Méndez (DT), Ronaldo Dinolis, Johan Caballero, Iván Villalba, Matías Castro, Andrés Pérez, Exneyder Guerrero, Fabio Delgado, Enrique Serje, Miguel Nazarit, Aldair Valenciano, Alexander Mejía, Alexander Porras, Fainer Torijano, Kelvin Osorio, Marcus Vinicius y Auli Oliveros.

Por otra parte, concretó las llegadas de Martín Cardetti (DT), Harold Rivera, Wilson Morelo, Matías Mier, Ezequiel Aguirre, Wilfrido de La Rosa, Alejandro Gutiérrez, José Silva, Yéiler Góez, Jerson Malagón, Fernando Coniglio y Harold Gómez.

No obstante, el equipo cardenal no ha cerrado la puerta para la posible llegada de más fichajes.

De hecho, en las últimas horas el nombre de Francisco Meza y Yulián Anchico fueron tendencia porque todo parece indicar que podrían actuar con el cuadro Cardenal en 2022.

Sobre esto, este miércoles 19 de enero el mismo Eduardo Méndez se refirió a la posibilidad: “Yo he hablado, no en estos días ni meses anteriores sino mucho tiempo atrás con Pacho. Es de la casa, es uno de los jugadores que tuve hace muchos años y dejé acá. La ilusión de ellos es terminar acá en Santa Fe”.

Y agregó que “cuando ellos me solicitan autorización para entrenar en Santa Fe, pues se abren las puertas para el dialogo y nunca lo he descartado. Son muy buenas alternativas. Pacho está terminando su recuperación de la cirugía que hizo y estaría dispuesto a estar acá. Con él hablo a diario y algún me sentaré con él a hablar de plata y así llegar a un acuerdo”.

