Ella es Sara, la hija de Felipe Peláez que heredó su talento vocal

Es común ver que muchos artistas tienen hijos que se empecinan en seguir las carreras de sus padres. En Colombia se puede tomar como ejemplo a Shakira, cuyos retoños también han incursionado en la música, o Diomedes Díaz, cuyos herederos -en su mayoría- siguieron los pasos del Cacique de La Junta y contribuyeron, cada uno a su manera, al género vallenato.

Precisamente, uno de los referentes en esta vertiente musical es Felipe Peláez, con éxitos como ‘Lo tienes todo’, ‘Loco’ y ‘Caminaré’ entre otros. Y esos mismos sonidos, donde además del acordeón predominan otros instrumentos como el piano y la guitarra llamó la atención de Sara, hija del cantautor colombo-venezolano, aunque no tanto como para cantarlo.

“Siento que es un género que yo, Sara Peláez, no cantaría”, mencionó la menor en diálogo con El Colombiano, y una prueba de ello son las dos canciones que estrenó en 2021, siendo hasta ahora, su mejor año en lo que lleva como artista. Uno de esos sencillos es ‘Gracias’, el cual fue dedicado a su mamá, una mezcla de sonidos como el pop, junto con una fuerte presencia de la guitarra.

Su otra canción, ‘Feliz Navidad’, hizo parte del álbum ‘Canticuentos’ de la casa Codiscos, pero con todo y eso admitió que ‘Gracias’ tiene un significado más especial, pues hizo parte de un regalo en el día de la madre. “Faltaban diez días para el Día de la Madre y yo estaba le estaba haciendo un regalo, una manualidad, y pensé que era mejor escribirle una canción. Fue lo más normal del mundo, me senté y comencé a escribir”, dijo al medio citado, añadiendo incluso que Felipe, su padre, le ayudó con los acordes, y al momento de leer la letra, se mostró sorprendido por el hecho de saber que ella había sido la autora.

Le puede interesar: Los shows de Estéreo Picnic que se grabaron para siempre en la mente del público colombiano

Todo el talento que ha mostrado la pequeña a través de sus redes sociales y en YouTube, le ha servido para tener el reconocimiento actual, más allá de ser hija del cantante vallenato. Justamente, el nacido en Maicao -La Guajira- reiteró su apoyo a Sara: “Como artista voy a estar muy cerca de ella, con cautela y mucha prudencia, entendiendo lo complejo que puede ser este mundo” a dicho portal regional.

Herencia musical que viene de Felipe Peláez

Sara no oculta que su pasión y motivación por esta profesión fue gracias a su padre, y señaló también que quiere dedicarse de por vida a la música, pues a partir de ella puede hacer grandes transformaciones en muchos ámbitos. Y como ya es sabido que no le llama mucho la atención la música vallenata, en casa suena con predominancia Olivia Rodrigo, el k-pop, el pop y, como no podía ser de otra manera, los éxitos de ‘Pipe’ Peláez.

¿Su sueño? Tener el mismo impacto que Shakira, quien es una de sus mayores inspiraciones; pero por otro lado, también desea estudiar Psicología y Derecho sin dejar de lado la música, su principal motor. También espera escribir más canciones para ser lanzadas este 2022, con el fin de que tengan un impacto similar al de ‘Gracias’, la cual cuenta en YouTube con más de 119 mil reproducciones. Adicionalmente, cabe mencionar que Sara cantó junto con su padre y Manuel Shay un cover de ‘Que canten los niños, obteniendo desde su perfil principal en esta plataforma cerca de 44 mil visualizaciones.

SEGUIR LEYENDO: