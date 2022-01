Álvaro Montero y el porqué dejó a Tolima por Millonarios: “La tradición, la historia, el peso...”

Álvaro Montero, quizá el fichaje de mayor renombre en El Embajador para la temporada 2022. Foto: Millonarios FC

Álvaro Montero, quizá el refuerzo de más renombre en Millonarios para afrontar la campaña 2022, explicó la razón por la cual firmó contrato con el equipo Embajador antes de terminar el Torneo Finalización con el Deportes Tolima, con el que rescindió contrato de mutuo acuerdo en octubre.

En conversación con el programa VBar, de Caracol Radio, el guardameta de 26 años de edad explicó que si bien se consagró dos veces campeón con el cuadro Pijao, en el primer semestre de 2018 y de 2021, a la hora de pensar en su futuro profesional pesó más la historia que tiene el club bogotano, uno de más laureados del balompié cafetero, por el que incluso pasaron personajes históricos del fútbol como Alfredo Di Stefano.

“Hay que plantearse nuevas metas, nuevos objetivos, para nadie es un secreto, y esto lo digo con mucho respeto: no es lo mismo tener toda la regularidad que tuve con Tolima a tenerla con Millonarios. La tradición, la historia, el peso, los títulos te llenan de más argumentos. Son dos instituciones que pelean por cosas importantes”, comentó.

Al medio radial Montero también explicó que si no finalizó la campaña con Tolima —que perdió la posibilidad de un nuevo título al caer en la final ante el Deportivo Cali— fue por decisión del club. Para algunos, sin embargo, la decisión fue la acertada pues el Vinotinto y Oro y el Albiazul se enfrentaron en cuadrangulares, hecho que hubiese representado un conflicto de intereses.

“No fue una situación mía, ante todo yo he sido profesional a todo lugar a donde he ido, si tú me preguntas a mí, yo hubiera querido jugar mis últimos partidos con el Deportes Tolima, saliendo de la mejor manera de un lugar donde siento que hice cosas buenas”, explicó Álvaro Montero.

Acerca de los refuerzos de Millonarios

Tras dos semanas en las que fue criticado por informar que no va a contratar futbolistas que comprometan la política financiera del club, este 18 de enero Millonarios dio a conocer sus incorporaciones para disputar tanto la Liga BetPlay como la Copa Libertadores: José Abad Cuenú, Diego Herazo, Larry Vásquez y Eduardo Sosa. Sin embargo, la hinchada sigue insistiendo en futbolistas de renombre, como en su momento lo fue Fernando Uribe.

Pues bien, Montero planteó que las críticas de la fanaticada a la hinchada se debe a las opiniones externas que desconocen el trabajo de la dirigencia y de Alberto Gamero, como director técnico:

“El hincha siempre va a querer ganar y se deja llevar por situaciones externas de comentarios, internamente tenemos un gran grupo, para nadie es un secreto lo que viene haciendo Millonarios en este último tiempo, eso habla de la regularidad que tiene el equipo y de la capacidad individual y colectiva que tiene el equipo. Con el profe se ha armado una buena estructura”.

Así mismo, el cancerbero internacional con la selección Colombia, si bien últimamente no ha sido convocado, ratificó su interés de aportar todo lo que tiene para llevar a Millonarios a lo más alto y dar un salto de categoría en su carrera.

“Todo el mundo sabe lo grande que es esta institución, la historia que tiene, quería dar el segundo paso en la carrera para buscar nuevas cosas y hacerme nuevos objetivos”, comentó. El Embajador debutará en la Liga BetPlay 2021 I con el viernes 21 de enero, visitando al Deportivo Pasto.

SEGUIR LEYENDO: