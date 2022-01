Uribismo se reúne en “cónclave” para decidir si se une al Equipo por Colombia

Bogotá. 27 de Noviembre de 2021. La convención del Centro Democrático (Colprensa - Mariano Vimos)

Los intentos del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga para ingresar a la llamada coalición Equipo por Colombia han sido en vano pues desde allí no le dan el visto bueno al ingreso del uribismo.

Ante esta situación sobre si seguir su candidatura sin entrar a ninguna coalición o por el contrario seguir insistiendo en que esa coalición los reciba, este sábado se conoció que el expresidente Álvaro Uribe liderará un “cónclave” en la ciudad de Barranquilla donde se tomarán decisiones frente a las elecciones presidenciales.

Según lo informó El Heraldo, allí también estará Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga. Las senadoras Valencia y Cabal ya definieron que no quieren que el Centro Democrático se una al Equipo por Colombia.

Paloma Valencia dijo que algunos de los precandidatos del Equipo por Colombia han “maltratado” al candidato Óscar Iván Zuluaga.

”Han señalado su pertenencia al Centro Democrático como una especie de tacha, al hacerlo han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas. Me veo en la obligación de pedirle a nuestro candidato y a mi partido que no hagamos parte de esa coalición. Derrotar la amenaza del populismo de la izquierda no es una cuestión de unidad política sino de levantar nuestras banderas, con las que la ciudadanía siempre a empatizado”, indicó la senadora.

En esta misma línea, la senadora Cabal a través de un comunicado de prensa sostuvo que tampoco ve necesario que Zuluaga esté en una coalición.

“Colombia enfrenta la amenaza comunista disfrazada de ‘progresismo’ que avanza en Latinoamérica con propuestas que se muestran como ‘salvadoras’ frente a las grandes necesidades generadas por la pandemia y agravadas por la devastación económica que representó la toma guerrillera disfrazada de paro nacional, promovida por el narcotráfico”, dijo Cabal.

Sostuvo que la gente no vota por coaliciones sino que la gente vota por personas, vota porque está de acuerdo con las ideas, las propuestas y los compromisos.

“Por solicitud del expresidente Uribe, lo he acompañado a él, al candidato del partido y a algunos parlamentarios de la colectividad, a la ciudad de Barranquilla, para apoyar la decisión de no integrar, por ahora, ninguna coalición de cara a las presidenciales”, agregó la senadora.

Asimismo, señaló que antes que la adhesión a coaliciones, considera más importante la verdadera adhesión de todos los miembros del Centro Democrático a sus principios; entre ellos, la Seguridad como bien fundante de la sociedad, el Imperio de la Ley a partir de una justicia que recobre su dignidad y les llegue a todos los ciudadanos, y la Libertad como resultado y condición para el emprendimiento que generar riqueza y mayor equidad.

“Esas son las banderas que debe levantar el candidato del partido, solo o en coalición; esas son las banderas que yo acompaño. Y lo más importante: PRIMERO EL PAÍS. Frente a la amenaza del comunismo no hay que perder tiempo y en etapas ya superadas, ni en diferencias que nos dividan; cuando el imperativo es LA UNIÓN PARA SALVAR A COLOMBIA”, indicó Cabal.

Algunos miembros del Equipo por Colombia no quieren consulta con Óscar Iván Zuluaga

En los próximos días, los miembros del Equipo por Colombia deberán reunirse para discutir y tomar una decisión respecto a la llegada de Zuluaga, pero las opiniones están divididas. Hasta el momento, la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro no está de acuerdo y el ex alcalde de Barranquilla Álex Char, tampoco lo acepta.

Char, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, dejó ver que su posición respecto a Zuluaga tiene relación con la polarización que podría representar el partido, que se ha visto golpeado en encuestas por la impopularidad de su líder y su gobierno.

“No estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, sostuvo el exalcalde barranquillero.

La posición es similar a la de Dilian Francisca Toro, quien como Char, no está de acuerdo con la llegada de Zuluaga pero aceptará y respetará la decisión que tomen en conjunto, debido a que discuten internamente si aceptarlo o no.

Toro sostuvo al diario El Tiempo que el Equipo por Colombia se conformó con el propósito de escuchar y centrarse en la gente y en solucionar sus problemas “más que en ideologías y en polarización y extremos”, afirmó.

“Nos hemos reunido para proponer una ruta de futuro, un acuerdo que sea útil para cambiar nuestro camino actual, alejado de los extremos y de las posturas radicales. Los que hoy integramos este equipo, nos une el amor por nuestras regiones, la capacidad de entrega para desarrollar el trabajo que se nos encomienda con resultados reales, efectivos, medibles y ante todo transformadores. Sin embargo, es la posición de nuestro partido y como aún no ha habido reunión de Equipo Colombia, espero tomemos una decisión única”, concluyó después a través de un comunicado.

SEGUIR LEYENDO: