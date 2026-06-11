El Regiotram de Occidente instaló las vigas iniciales del puente férreo sobre el río Checua, el primero de cinco previstos en el proyecto

El puente sobre el río Checua tendrá 102 metros de longitud, 9,54 metros de ancho y tres vigas prefabricadas para el tren ligero de pasajeros - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Regiotram de Occidente inició la instalación de vigas prefabricadas para el primer puente ferroviario sobre el río Checua, entre Facatativá y Madrid. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el puente es el primero de cinco previstos en el tramo suburbano del corredor férreo que conectará la Sabana Occidente con Bogotá.

El puente, de 102 metros de longitud total y 9,54 metros de ancho, está cimentado sobre 16 pilotes de 80 centímetros de diámetro y 32 metros de profundidad. Su superestructura contará con tres vigas prefabricadas, elemento clave para la estabilidad y soporte del futuro sistema de tren ligero de pasajeros.

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Paralelamente, ya se ha conformado un kilómetro de vía férrea a ambos lados del puente, donde se instalarán los rieles y traviesas que soportarán el material rodante. Rey subrayó: “Tendremos el primer tren ligero regional de pasajeros del país, en Cundinamarca”.

El RegioTram de Occidente inició la instalación de vigas prefabricadas para el primer puente ferroviario sobre el río Checua entre Facatativá y Madrid - crédito Gobernación de Cundinamarca

Cierres programados y gestión de movilidad

La Secretaría de Movilidad Contemporánea anunció que desde el 10 de junio hasta el 7 de septiembre de 2026 se efectuarán cierres temporales en la vía departamental entre Mosquera y Funza para permitir la instalación de 60 vigas prefabricadas del Puente Férreo Mosquera 1, otra estructura fundamental del Regiotram de Occidente. Los trabajos se desarrollarán sobre la Carrera 5 Este, a 100 metros al norte de la glorieta Mosquera – Facatativá, justo donde la vía vehicular cruza el corredor férreo.

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Para minimizar el impacto sobre los usuarios, los cierres se realizarán principalmente en horas valle: en las tardes se programan cierres de 30 minutos entre la 1:30 p. m. y las 2:30 p. m.; en las noches, entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., habrá cierres totales de 1 hora y 15 minutos para maniobras de izaje de las vigas, empleando equipos especializados traídos desde China.

Los cierres por obras del RegioTram de Occidente se harán en horas valle y en jornadas nocturnas con maniobras de izaje que usarán equipos especializados traídos desde China - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los fines de semana, entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre, se implementarán cierres continuos de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. Las rutas alternas estarán habilitadas para vehículos livianos, mientras que el transporte de carga deberá ajustar sus recorridos según los horarios de cierre.

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La directora de Política Sectorial, Fernanda Bautista, explicó que los cierres fueron concertados con las concesiones y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, garantizando señalización preventiva, acompañamiento operativo y orientación a los usuarios para mitigar congestiones.

La vía departamental entre Mosquera y Funza tendrá cierres temporales del 10 de junio al 7 de septiembre de 2026 por la instalación de 60 vigas del Puente Férreo Mosquera 1 - crédito Gobernación de Cundinamarca

Progreso en la infraestructura y maquinaria especializada

El proyecto Regiotram de Occidente ya acumula avances significativos. El gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely, informó que el desmantelamiento de la antigua vía férrea en Bogotá alcanza el 90%, con actividades entre el PK 0+922 y el PK 5+000. El material recuperado es entregado al INVIAS para su manejo y almacenamiento.

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Uno de los hitos recientes ha sido la llegada de maquinaria especializada al patio taller El Corzo en Facatativá: bateadora férrea de última tecnología, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, todas importadas de China. La flota permitirá acelerar la conformación de la vía férrea, alcanzando hasta 300 metros lineales de vía por día. El patio taller se consolida como el corazón operativo del sistema, encargado de los mantenimientos y la gestión de seguridad y control a lo largo del corredor.

El proyecto ferroviario alcanza un 41% de ejecución, con avances notables como el 84% de desmonte de la antigua trocha y más de 180.000 metros cúbicos de material excavado - crédito Gobernación de Cundinamarca

Actualmente, el patio taller registra un 45% de avance, mientras que los puentes proyectados en el corredor suburbano superan el 50% de desarrollo. En paralelo, continúan las labores de cimentación, armado de estructuras y movimiento de tierras, con más de 180.000 metros cúbicos de material excavado y más de 12.000 metros cuadrados de subbase conformada para la instalación del subbalasto y balasto.

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Impacto y proyección regional

El Regiotram de Occidente contempla un total de 17 estaciones (11 en Bogotá) y movilizará cerca de 130.000 pasajeros diarios entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la capital. La meta es poner en operación la primera fase, entre Facatativá y Fontibón, en el segundo semestre de 2027 y llegar hasta la calle 26 con Caracas en 2029, donde se integrará con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El gobernador Rey reiteró la importancia estratégica del proyecto para la región: “Necesitamos seguir impulsando los proyectos masivos de transporte que transforman la calidad de vida de las personas y mejoran la conexión entre Bogotá y la región”.

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