René Higuita dio detalles del ataque que sufrió su ahijado en la Guajira

Hace algunos días, René Higuita contó a través de sus redes sociales que estaba siendo víctima de extorsionistas de grupos armados al margen de la ley. En esta oportunidad, el exarquero de la selección Colombia reveló que un ahijado suyo habría sido víctima de la delincuencia en La Guajira, a través de las cámaras del programa de chismes ‘La Red’.

“Unos asaltantes salieron a la calle, ellos —su ahijado y otras personas— iban ya rumbo a su casa, pusieron una escopeta. No dejaron que pararan, les dispararon y el conductor, un amigo de los familiares y el ahijado mío sufrieron las consecuencias”, relató el deportista para el programa de chismes de Canal Caracol.

Según relató Higuita, el menor de edad se encuentra en estos momentos hospitalizado. Además, tendrían que someterlo a tres intervenciones quirúrgicas de retina, nariz y oído, pues confirmó que a su ahijado le habría entrado el balazo de forma directa.

“Creo que esto es como una escopeta y me imagino que suelta unos perdigones y al soltarlos entró, estalló y le entró uno por la cara, incrustado cerca al ojo izquierdo. El otro es en la parte del oído y el otro es en la parte de la nariz”, mencionó el futbolista.

El hecho ocurrió cuando se dirigían sus familiares a visitar a un amigo que los invitó a pasar una temporada en un sector de la Guajira, destacado como uno de los sitios turísticos más importantes en estos momentos por la calidad de lugares que tiene para compartir unas vacaciones en familia.

Por otra parte, el futbolista fue interrogado sobre algún tipo de amenazas en su contra para descartar si el hecho hubiese ocurrido por algún tipo de retaliaciones. Él aseguró contundentemente que no, que se trató de un robo que querían perpetrar los delincuentes y se encontraron en el camino con sus familiares.

“La abuela dice que delante de ellos estaban robando una buseta; no saben por qué los de la buseta no denunciaron y después siguieron con ellos. De hecho, creo que entregaron la plata, no sé si eran $700.000 pesos. Ella también narra que le colocan una pistola al abuelo del niño y que lo iban a matar, que el niño les suplicaba que no fueran a matarle al abuelo en la condición que estaba y cuando entregaron el dinero los dejaron ir”, agregó el exarquero de la selección Colombia.

Según mencionó el deportista, temió por la vida de su ahijado, pues su rostro lucía desfigurado después del atentado que sufrió contra su vida. Por ello, utilizó sus redes sociales para denunciar el hecho y buscar la ayuda necesaria para efectuar el traslado a un centro de salud este sábado 15 de enero.

“Aquí en Medellín han estado muy pendientes, todas las clínicas que nos abrieron las puertas”, concluyendo que sus familiares hicieron la denuncia respectiva para que el hecho no quede impune y se busque a los culpables.

El hecho ocurrió sobre las 5:00 pm. del pasado viernes 7 de enero cerca del kilómetro 97, cuando la familia se desplazaba de regreso a la ciudad de Riohacha. En ese momento, un grupo de sujetos al parecer encapuchados pretendió cerrarles el paso para robarlos, denunció el deportista.

De acuerdo con declaraciones del coronel Gabriel García, comandante de la Policía de La Guajira, recogidas por Noticias Caracol, los hombres serían miembros de bandas de delincuencia común que operan en la región. Habrían realizado un retén ilegal en la vía, intentaron detener varios vehículos, pero uno de ellos no se detuvo y en respuesta lo atacaron indiscriminadamente con disparos.

SEGUIR LEYENDO: