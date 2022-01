Video: Aida Cortés respondió a Nicolás Arrieta por monetizar al habitante de calle que dio torta a sus perros

Tomado de Facebook Aida Cortés

Hace algunos días se viralizaron unas imágenes de un hombre en Bucaramanga, en las que compartía junto a sus perritos una torta de cumpleaños, celebrando la vida de sus compañeros de vida. El pasado 14 de enero, el youtuber Nicolás Arrieta compartió un clip en el que aseguraba que la influenciadora y creadora de contenido en Onlyfans Aida Cortés era la propietaria del video en Facebook y con el cual se estaría enriqueciendo.

Sin embargo, Aida Cortés quien salió a desmentir tales afirmaciones del bogotano con un video en su cuenta de Facebook, en el que mencionaba que no se estaba volviendo millonaria, adjuntando las pruebas suficientes para comprobar que lo dicho por Arrieta no sería cierto.

“Hay personas que se están dejando confundir y creen que yo me estoy haciendo rica con los videos de ‘Choco’ – nombre con el que identificaron al habitante de calle en Bucaramanga – mostrándoles las pruebas que eso no es verdad, que aparte de las visualizaciones y los comentarios, existe un RPM que es el que marca cuánto dinero pagan los publicistas en Facebook”, señaló Aida Cortes en el clip.

Después de explicar el mal entendido que se estaba generando entre los usuarios de redes sociales y el malestar por un presunto aprovechamiento de la imagen de vulnerabilidad de ‘Choco’, la generadora de contenido procedió a mostrar cuántas visualizaciones había tenido el clip en la primera pagina que se compartió.

“2.1 millones de reproducciones, 132 dólares, el video oficial aquí fue donde se publicó. Inicialmente si se subió sobre mi red manager pero ese video se fue viral en un perfil personal y los perfiles personales no monetizan”, recalcó Cortés mientras mostraba las diferencias de las ganancias del video cuando era compartido en perfiles diferentes.

Según relató la influenciadora, la primera vez que conoció al habitante de calle fue cuando le regaló un mercado en el cual ‘Choco’ tuvo 3 minutos para escoger lo que quisiera del supermercado, allí dijo: “Aquí pude conocerlo un poco, escuchar su historia, hacerlo feliz ese día”.

Y agregó: “En este momento el video ni siquiera ha dado lo que costó lo que le di, no me interesa. Los que me conocen saben que me va muy bien en lo que hago y que lo hago de corazón, hay miles de influenciadores que crean contenido en Facebook, a veces pesados, groseros, amarillistas, por qué no si Facebook monetiza, por qué no lo vamos a hacer ayudando a otra persona”.

De otra parte, Aida Cortés señaló que el proceso de ‘Choco’ no es suyo y agregó que, aunque hace poco tiempo lo conoce, se alegra muchísimo de todo lo bueno que le está pasando al hombre pues tuvo la fortuna que una persona como la influenciadora pudieran encontrarlo y hacer que todos sus seguidores lo vieran, para así conocer su historia.

“A ‘Choco’ se le quiere hacer una página en Facebook, tiene sus propias redes sociales, tiene hasta un número en su cuenta para donaciones, le está cambiando la vida en este momento gracias a que se puede cambiar su situación”, puntualizó la influenciadora.

Finalmente, invitó a todos los puedan ver su video y han lanzado juicios de valor al respecto a que no crean todo lo que se dice en redes sociales, pues en su profesión como modelo de ‘OnlyFans’ le va muy bien y no tiene necesidad de recurrir a otras estrategias para aumentar sus ganancias.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Más Rechismes’ fue el encargado de replicar la información y allí ya supera las 46.100 reproducciones y más de 1.170 ‘me gusta’. Entre los comentarios que han depositado los usuarios de Instagram, destacan la buena obra que ha hecho Aida Cortés con el habitante de calle.

