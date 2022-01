“Convoqué a varios jugadores que estarán en la Eliminatoria”: Reinaldo Rueda

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Colombia - Arena Corinthians, Sao Paulo, Brazil - November 11, 2021 Colombia coach Reinaldo Rueda reacts REUTERS/Amanda Perobelli

Hoy, domingo 16 de enero, la selección de Colombia recibirá a Honduras en el estadio DRV PNK, en Estados Unidos, en el único partido previo antes de los dos duelos definitivos de las eliminatorias sudamericanas, donde la tricolor deberá medirse contra Perú y Argentina.

Este sábado el entrenador vallecaucano Reinaldo Rueda se presentó en la conferencia de prensa previa al duelo contra el equipo de El ‘Bolillo’ Gómez en la que dio sus impresiones sobre este amistoso y además contó que varios de los convocados para este duelo estarán para las próximas fechas de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.

“Indudablemente ha sido gratificante esta reunión, con estos 4 días de entrenamiento. Por la disposición y la intensidad con la que hemos trabajado. Ha sido un balance positivo. Es lamentable lo que pasó con Cristian Arango. Teníamos la aspiración de que siguiera consolidándose con nosotros. Ahora debe regresar a su club y debemos esperar cómo se recupera de su coronavirus. Esta semana hemos hecho una buena evaluación de un grupo en la mayoría del fútbol colombiano. Hemos estado cuadrando la nómina para los juegos que tenemos adelante”, comenzó relatando Rueda.

Además, confirmó que el arquero David Ospina no tuvo una lesión de alta gravedad con el Napoli y sí podrá ser tenido en cuenta para la doble fecha de Eliminatorias dentro de dos semanas. “Los exámenes de David muestran que no hubo ruptura, solo una fuerte contractura, esperamos que el próximo fin de semana antes de la convocatoria pueda jugar”.

Por otro lado, confirmó que la convocatoria para esos partidos, contra las selecciones dirigidas por Ricardo Gareca y Lionel Scaloni, saldrá el próximo miércoles. “Los jugadores de Europa van a llegar con mucho rodaje, contrario a la situación que tenemos con nuestros jugadores de México, Argentina y acá en Colombia. Todos estos entrenamientos, en los trabajos que realizamos es una información muy valiosa sobre cómo responden los jugadores. Hoy Yerry reapareció, es una muy buena noticia. De esta convocatoria habrá jugadores para las Eliminatorias”.

Además, habló sobre su opinión acerca del presente y de los jugadores que no llamó. Recordemos que se ha criticado a Rueda por no convocar a Teófilo Gutiérrez, quien salió campeón con el Cali en la reciente Liga BetPlay. “Teo Gutiérrez ha tenido partidos extraordinarios, pero no ha coincidido con la actualidad de otros jugadores que también son seleccionables”.

Y para finalizar habló del buen trabajo del ahora director técnico de la selección de Honduras, Hernán Darío “Bolillo” Gómez. “Honduras será un rival exigente, está en otro proceso, en otra transición. El Profe Hernán Darío lleva pocos meses, tiene una nómina equilibrada. Hacen buen fútbol, será una buena evaluación. En esto del fútbol a nivel de selecciones no hay misterios. El Profe Hernán Darío tiene mucha experiencia, es el técnico colombiano más exitoso con cinco mundiales que no es fácil de conseguir”.

Así está la tabla de posiciones:

1. Brasil, con 35 puntos.

2. Argentina, con 29 puntos.

3. Ecuador, con 23 puntos.

4. Colombia, con 17 puntos.

5. Perú, con 17 puntos.

6. Chile, con 16 puntos.

7. Uruguay, con 16 puntos.

8. Bolivia, con 15 puntos.

9. Paraguay, con 13 puntos.

10. Venezuela, con 9 puntos.

SEGUIR LEYENDO: