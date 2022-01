Video: “Terminó un cliclo”, La Liendra se despide de su mánager

Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es un reconocido influenciador que se ha caracterizado por compartir contenido de diversión y los viajes que ha realizado en compañía de su novia, Dani Duke, a través de cuenta de Instagram y el canal de YouTube.

Recientemente, el pereirano compartió un video en su cuenta de Instagram de respaldo, en el que aprovechó para despedirse de su mánager y aclaró algunos rumores que mencionaban una aparente mala relación entre ellos.

“Esto es para decirle a la ‘Bellecera’ que muchas gracias, que de verdad por enseñarme lo que se por el momento, camellamos un año completo, la rompimos, hicimos muchísima plata, también lloramos, sufrimos juntos. La belleza y yo hemos vivido demasiadas cosas, terminó el ciclo”, aseguró La Liendra.

Sin embargo, agregó que ya era hora de terminar porque ya habían ocurrido cosas que les indicaban que debían terminar esa relación laboral, pero ellos insistían en seguir aferrados al éxito que tiene el influenciador en sus redes sociales.

“Él ya tiene otros proyectos de vida muy bacanos, espero que me le vaya muy bien en todos sus sueños, yo también tengo los míos así que acá no hubo nada malo, simplemente él tiene cosas, yo tengo cosas, pero vamos a seguir de panas ,así que de parte mía quiero que lo apoyen porque lo admiro por lo que él es”, y concluyó invitando a la gente a que no inventen chismes.

Aquí el video completo de ‘La Liendra’ y su exmánager :

Las reacciones ante las declaraciones de Mauricio Gómez no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información que el pereirano compartió a través sus ‘InstaStories’, que ya no están disponibles en el perfil de respaldo. El clip ha obtenido cerca de 150.000 reproducciones y más de 4.850 ‘me gusta’.

Con más de 110 comentarios depositados por los usuarios de Instagram en la publicación, algunos se han mostrado bastante conmovidos con las palabras que expresó el generador de contenido y otros aseguran que ya no está facturando lo mismo, por eso tomó la decisión de emprender nuevos rumbos.

“Cerrar el ciclo fue perder 6 millones de seguidores”, “Eso es bueno, son unos tremendos profesionales”, “Santiago es muy inteligente y sabe que el cuartico de hora de ‘La Liendra’ ya pasó, interés cuanto valés”, “Eso pasa cuando ya no le sirves más”, “No le creo a ese mánager, tiene pinta de ser un interesado”, entre otros.

Qué está pasando en la vida de La Liendra

El pasado 10 de enero se conoció un video compartido por el influenciador en el que daba señales que no la estaba pasando muy bien en este comienzo de año, pues es de recordar que a finales de 2021, Mauricio Gómez perdió su cuenta oficial de Instagram, donde tenía más de 6 millones de seguidores, y su abuela falleció por cuenta del covid-19.

“Me levanté muy pensativo, nea (…) me pongo a analizar la vida mía y pues me felicito por la actitud que tengo, a lo bien. Ah, parce, desde que se me murió mi abuela, me hace mucha falta, no he tenido tiempo de pegarme una lloradita ni nada; o sea, como que me volví una persona que acepta las cosas de la vida muy bien”, indicó el creador de contenido, pero a su vez lamentó la muerte de su familiar y la pérdida de su cuenta.

