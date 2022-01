Laura Barjum sintió un “ataque de inseguridad” y usuarios erróneamente pensaron que fue por Diego Sáenz

Laura Barjum. Foto: Instagram @laurabarjum

Como se dice por ahí, hay días buenos y días malos. De repente alguien se despierta y ese día en particular no se siente lo suficientemente motivado, inteligente o siente que en todo fracasa, que nadie lo va a querer o, incluso, en cuestiones de apariencia ese día puede que no guste tanto de sí mismo. Por ejemplo, por estos días Laura Barjum tuvo algo que llamó “ataque de inseguridad”.

Posteriormente, la exreina de belleza amplió la información respecto de qué fue exactamente lo que sintió por cuenta de los comentarios y reclamos que los usuarios le hicieron llegar a su prometido Diego Saénz, pues aparentemente hubo quiénes lo vieron como la causa material de lo experimentado por la también presentadora.

“Qué es eso ustedes escribiéndole a Diego que dizque qué me hizo, ¿qué es eso?... No señor, no señor”, dijo Barjum desde sus Historias de Instagram. Con estas frases comenzó su aclaración de que su pareja no era el protagonista de su mencionado ataque de inseguridad.

“Nosotros estamos en un momento muy agradable, muy bonito, muy especial... Lo que pasa es que les voy a explicar ... yo no sé si otras influenciadoras lo hayan hecho, yo nunca había escuchado a ninguna otra influenciadora diciéndoles, pero todas las mujeres- llámese influenciadora, presentadora, cocinera, ama de casa - tenemos días en los que nos levantamos y nos sentimos no tan bonitas; ustedes dirán - ay, pero si ella fue virreina en Miss Universo - igualito me levanto y me siento maluquita”, aseveró.

Es de recordar que fue hace cinco años, en 2017, cuando Laura Barjum se vistió con el título de Virreina en Miss Universo. Por otro lado, su historia sentimental con Diego Sáenz – quien se ha desenvuelto como locutor, presentador y también ha pisado los terrenos de la música como baterista – data de 2021.

Laura Barjum habla de la crisis de inseguridad que tuvo

Laura Barjum será la presentadora principal en Factor X 2022:

Dejando de lado su pasado como Señorita Colombia y su éxito en el mencionado Miss Universo. La exreina tiene entre sus quehaceres laborales la presentación principal de Factor X, en la nueva entrega que será emitida este año. Es de recordar que, en la edición 2020-2021 del reality de canto, la cartagenera ya había plasmado su talento como presentadora, pero netamente desde los camerinos, y quienes se habían desenvuelto como presentadores principales por aquella época habían sido Karen Martínez y Mauricio Vélez.

“No había tenido la oportunidad de contarles bien yo misma que tengo el honor, el gusto y la bendición de ser la host de un proyecto amado por todos los colombianos: Factor X. Me parece mentira la confianza y la responsabilidad que deposita en mí el Canal RCN y prometo estar a la altura”, redactó Barjum en septiembre de 2021 sobre este protagónico rol que tendrá en el programa de telerrealidad.

Vale mencionar que, las filmaciones de esta nueva temporada se han venido desarrollando desde los últimos meses del 2021. Al día de hoy, no se ha ampliado la información respecto de cuál es la fecha concreta en que el público tendrá nuevamente frente a sus ojos a ‘Factor X’.

Post en Instagram de Laura Barjum. Foto: @laurabarjum

