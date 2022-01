Karen Martínez responde si le gustaría tener otro hijo con Juanes

Karen Martínez. Foto: Instagram @lachechi

Son tres las veces en que Karen Martínez ha vivido la experiencia de ser madre a lo largo y ancho de sus aproximadamente 18 años de matrimonio con Juanes: Primero con el nacimiento de Luna, posteriormente con el nacimiento de Paloma y luego llegó Dante. Sus tres hijos van por su etapa adolescente, Dante es el menor, actualmente tiene 13 años de edad. Sin embargo, por estos días la actriz y presentadora dio cuenta de que le hubiese gustado haber repetido su rol de madre en una cuarta oportunidad, pero eso es una cosa que ya no sucedió.

La cartagenera puso el tema sobre la mesa en vista de que un usuario le hizo llegar – vía redes sociales – el interrogante de: “¿Tendrías más hijos?”, enseguida Martínez también dio muestra que, pese a lo que le hubiese gustado, de todas maneras se siente satisfecha con haber sido madre de tres hijos: “La verdad me hubiera encantado tener un cuarto hijo, pero ya… ya esa fábrica se cerró. Yo creo que tres es un número perfecto y traer hijos al mundo es una responsabilidad muy grande y hay que darle amor a los que tienes”.

Karen Martínez responde si tendría otro hijo

Vale mencionar también que Luna y Paloma han pisado brevemente los terrenos del modelaje, por su parte, desde hace algunos años atrás Juanes ha venido mostrando que a su hijo Dante le gusta cantar. De hecho, en sus redes sociales y canal de YouTube figura la publicación de algunos covers que el pequeño ha hecho, por ejemplo, alguna vez se desenvolvió en la interpretación de ‘Bubble Gum’, tema de la estadounidense Clairo.

Un poco de la carrera de Karen Martínez:

La cartagenera cuenta con una nutrida carrera en la televisión adentrándose laboralmente en varios campos. Si se habla de la actuación, ha plasmado su talento al respecto en ‘Amor a mil’ (2001), por supuesto no se puede dejar de nombrar ‘El cartel de los sapos’ (2008) por el éxito con el que seguramente la definiría cualquier medio de comunicación. Además, Martínez también le aportó actoralmente a ‘Noobees’ (2018).

Pero más allá de lo televisivo, la actriz también ha trabajado en el terreno cinematográfico, de este modo, entre su listado de producciones también figuran largometrajes como ‘El paseo 2′, estrenado en el año 2012 con Harold Trompetero portando el título de director.

Ahora, durante el 2021 la audiencia colombiana la vio desenvolviéndose como presentadora en ‘Factor X’. El reality de canto tendrá una nueva entrega que se desarrollará este año, sin embargo, esta vez Karen Martínez no estará. En noviembre de 2021 en una entrevista para Infobae Colombia, la también presentadora dijo al respecto:

“A veces las cosas se pueden y a veces no se pueden. Aquí en Miami (Estados Unidos) tengo muchas cosas pendientes con el tema de los hijos y proyectos, pero estoy feliz que la próxima temporada la va hacer Laura (Barjum), ella es tremenda presentadora y lo va a hacer súper bien, un formato muy bonito que es ‘Factor X’ y yo simplemente tengo agradecimiento por las oportunidades que me dan de estar en pantalla un rato. Esta vez no fue, pero ellos están en mi corazón”.

