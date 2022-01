“Lo mejor de mi vida eres tú”: el tierno video en el que Josse Narváez le canta a su hijo recién nacido

Josse Narváez. Foto: Instagram @jossenarvaezm

A principios de diciembre de 2021, específicamente el día 9, Josse Narváez y Cristina Hurtado volvieron a vivir la experiencia de ser padres con el nacimiento de un tercer hijo, de quien por el momento no han ampliado la información respecto de su nombre. “¡Mi gran regalo de Dios! Gracias por llenar nuestras vidas de amor, ilusión y felicidad hijo precioso”, redactó por aquella época en sus redes sociales el actor y presentador después del nacimiento del niño.

Por supuesto, en lo corrido de este mes la pareja ha publicado por aquí y por allá fotografías y videos en los que posan con su bebé, pero sin mostrarle su rostro todavía. Ahora, el miércoles 12 de enero, Narváez publicó un video que ha sido descrito como tierno tanto por sus fanáticos como por los medios de comunicación, puesto que a lo largo y ancho de las imágenes se le ve desenvolviéndose en la interpretación de Lo mejor de mi vida eres tú, tema que Ricky Martin sacó al mercado en el año 2011 con su respectivo videoclip.

El breve concierto casero del también cantante estuvo dirigido a su recién nacido, quien durante la escena reposa en los brazos de su madre. A su vez, Cristina Hurtado también canta, aunque con menos volumen, la mencionada canción. Paralelamente a la publicación del video, Josse Narváez puso en la leyenda: “Sin duda, lo mejor de mi vida eres tú”.

El tierno video de Josse Narváez cantándole a su hijo.

¿La pareja mostrará el rostro de su bebé?

En un mundo protagonizado por las redes sociales, cuando alguna figura del entretenimiento o del mundo artístico se convierte en padre o madre, casi que enseguida sus seguidores y los medios de comunicación tienen sus ojos puestos en cualquier publicación que revele el rostro del famoso bebé que haya nacido. Si se habla de celebridades colombianas, J Balvin – por ejemplo – optó por no hacer pública la cara de su hijo Río y las imágenes que ha publicado de él son generalmente de espaldas. Respecto al hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez, por lo expresado por la presentadora, aparentemente si revelarán su rostro, pero en el momento indicado.

“Hay un mensaje muy reiterativo en mis redes sociales y es: - Cris, ¿por qué no muestras a tu bebé?, ¿por qué no lo presentas? - y tranquilos, ya va a llegar su momento, no hay que estresarse. Por lo pronto, como muchas otras personas también me han escrito, lo más importante es que estamos bien, estamos aliviados, estamos sanos tanto mi bebé como yo. Así que ya llegará el momento, es una decisión muy personal, de familia y ya más adelante mostramos a nuestro bebé”, aseveró Hurtado desde sus redes sociales.

Cristina Hurtado habla de si mostrará el rostro de su hijo recién nacido.

¿Quiénes son los otros hijos de Cristina Hurtado y Josse Nárváez?

Los hijos mayores de la pareja le llevan una gran diferencia de edad a su hermano menor, pues la primera vez que la paisa vivió la experiencia de ser madre fue con el nacimiento de Daniel en el 2000. Posteriormente, para el año 2006 Juan José se sumó a la familia Narváez – Hurtado.

