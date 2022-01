El error en mensaje de Camilo a su suegro causó todo tipo de burlas en redes sociales

En la imagen, el cantautor colombiano, Camilo Echeverry. EFE/Alicia Civita/Archivo

Claramente, el amor que sienten en la familia Montaner por el cantante colombiano Camilo Echeverry trasciende las redes sociales. Así lo hacen saber en las múltiples publicaciones en las que se profesan todo tipo de cariños entre Ricardo Montaner, su hija Evaluna y su esposo y, Mau & Ricky.

Recientemente, Ricardo Montaner compartió en su cuenta de Instagram, donde supera los 7.6 millones de seguidores, un carrete de fotografías en el que se ve muy feliz con la compañía de Camilo, su yerno. Las imágenes fueron capturadas al interior de lo que parece ser un ‘truck’ donde se hace peinado y maquillaje a celebridades antes de salir a escena.

Junto con las imágenes, el intérprete de ‘Te adoraré’ escribió: “Hijo mío…”, a lo que Camilo le respondió: “Te amo suegrito! Gracias por tanto! Hoy te vi y volví a recordar que no solo te amo sino que te asmiro profundamente... hasta lo que hay dentro de los huesitos”.

Tomado de Instagram @rastreandofamosos

Las imágenes que compartió el artista de origen venezolano no tardaron en generar todo tipo de reacciones y comentarios, pues en poco tiempo de haber sido compartidas ya superan los 255.000 ‘me gusta’. Entre los mensajes que han dejado los seguidores de la familia Montaner, muchos felicitan a los artistas por al excelente relación que existe entre ellos y con la que muchos sueñan.

Sin embargo, algunos portales de entretenimiento han hecho eco del pequeño error de digitación que se le escapó al paisa. En ‘Rastreando Famosos’ los seguidores de Camilo han dejado decenas de comentarios, algunos asegurando que se trataría de un error intencional.

“Hermosos, que amor de bonito. No empiecen a montarla con que se equivocó”, “Un poco de sentido, la S queda cerca de la D, no se la monten”, “Que bueno es asmirar a alguien”, “Estoy asmirada con esas palabras”, “Tan lindo cómo se le nota la ‘asmiración’”, “Obvio lo escribió a propósito”, “Y pensar que antes no lo quería porque no estaba a la altura de su hija”, entre otros.

Ricardo Montaner da una fecha del nacimiento de Índigo

El pasado 31 de diciembre, el cantante Ricardo Montaner compartió unas palabras de despedida para el final del 2021 e hizo una curiosa mención sobre la posible fecha de llegada de Índigo a las vidas de Camilo y Evaluna Montaner.

“No quería despedir el 2021 sin agradecer en público a Dios primeramente por este año (…) Quiero que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, quiero que recibas mi abrazo y mi promesa de hacer todo lo que tenga que hacer para encontrarme en persona contigo haciendo lo que sé hacer… Va a ser un año maravilloso para todos, yo espero que para ti también sea un año hermosísimo, yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta en el mes de abril - final de marzo”.

Sin duda alguna, 2022 se ha convertido en un año cargado de muchas emociones para los integrantes de la familia Montaner. En primer lugar, el pasado 8 de enero Ricky Montaner contrajo nupcias con la presentadora argentina Stefanía Roitman, Camilo sigue cosechando éxitos con sus presentaciones a nivel internacional y espera la llegada de Índigo a finales de marzo o comienzos de abril.

SEGUIR LEYENDO: