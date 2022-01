“Siempre como presidente me he metido en toda Colombia y no dejaré de hacerlo”: Duque responde a críticas de Quintero

El mandatario colombiano, Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/Adriana Thomasa

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero le pidiera al presidente Iván Duque no intervenir en los asuntos de la revocatoria en su contra, el primer mandatario de los colombianos reiteró sus críticas a la controvertida posición del primero con respecto al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

“A Antioquia y a Medellín yo les hablo con el corazón. Yo siempre como presidente me he metido en toda Colombia a hacer desarrollo, hacer inversión y no dejaré de meterme ayudar al desarrollo del pueblo colombiano. A Antioquia le hemos ayudado con Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3. Vía Bucaramanga-Barrancabermeja - Yondó; ya entregamos la Unidad Funcional 8.3 y también el apoyo que estamos dando en las vías terciarias. A la ciudad de Medellín le hemos ayudado con el cable de Picacho, hemos ayudado con el tren con ese proyecto que se llama el metro de la 80 que lo empezamos a trabajar con la administración anterior”, indicó el primer mandatario de los colombianos.

Duque envió otro mensaje en el que recalcó que disfruta “trabajar con la comunidad” y extendió un ramo de olivo al alcalde Quintero, a quien invitó a trabajar en equipo: “Oigan bien todos los habitantes de Medellín desde que se están entregando transferencias económicas este gobierno ha entregado más de 50% de todas las transferencias sociales a la ciudad de Medellín, porque como presidente disfruto trabajar con la comunidad responder con los programas sociales y también invitar a trabajar en equipo”.

El presidente ha terciado en la polémica abierta por Quintero tras sus fuertes declaraciones en contra del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) al cual tildó de “mafia” e incluso llegó a solicitarle unas disculpas públicas por su modo de proceder con la ciudad de Medellín.

Alcalde de Medellín, Daniel Quintero. (Colprensa - Álvaro Tavera) Colprensa

De acuerdo con Quintero, el Grupo Argos, uno de los bastiones del GEA, hace parte de un presunto “Cartel del cemento” el cual ha perjudicado al desarrollo de la capital de Antioquia.

“Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos. ¿Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron? Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles y a los carteles hay que decirles lo que son exactamente”, declaró Quintero a Semana.

Lo dicho por el alcalde ha provocado reacciones por parte del establecimiento empresarial de la región así como fuertes respuestas del gobierno nacional que ha aprovechado la coyuntura para enviar un mensaje en contra del denominado “Socialismo del siglo XXI” al que ha vinculado a Daniel Quintero por sus claras simpatías con el actual precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”, escribió el presidente Duque en Twitter durante el fin de semana.

En el entretanto, Daniel Quintero recibió el apoyo político de otro mandatario en medio de su proceso revocatorio: Felipe Harman, alcalde Villavicencio, quien se sumó a la ola de respaldo al burgomaestre, que encabeza Jorge Iván Ospina, primera autoridad de Cali, Valle del Cauca.

