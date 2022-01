La actriz y cantante Kristal lanzó su primer disco y ya es tendencia en TikTok - Foto: Kristal

La cantante, actriz, violinista y compositora de Medellín, Kristal, sigue acumulando reproducciones y tendencias con todos sus lanzamientos, sin embargo, esta vez lo hizo en un formato más grande. La artista debutó con su primer álbum, una novena musical que contiene nueve historias convertidas en canciones, las cuales recogen atmósferas que contrastan entre sí: amor, decepción, empoderamiento, reencuentros, melancolía, tristeza, superación, alegría y renacimiento.

El álbum no solo reune el talento de Kristal con su voz potente y letras que la identifican, sino también grandes artistas colombianos como Totoy el frío,L´Omy, JuanPorDios! y Gotex. Cada canción es una mezcla del pop urbano con el que ha crecido en su carrera, sin dejar de lado el instrumento que más la ha caracterizado durante su carrera, el violín, dándole así un sello sonoro fresco y muy personal.

Adicional, en la realización de 9 días participaron reconocidos productores como Sunamy, The Music From the Company, V3nom on the beat y 303 music.”'9 días’ representa una novena de difuntos, una metáfora del duelo que se vive cuando se pierde un amor, día a día las fases del duelo, de “la tusa”, aseguró a Infobae la artista.

Para este debut, presentó el video de la canción principal del álbum, la cual se desarrolla en una novena con un ataúd central que representa el “amor muerto” y cuenta con varias mujeres y hombres de luto que asisten a un velorio, el cual poco a poco se va saliendo de control y termina en una fiesta, “enterrando el desamor” con perreo. El álbum debuta con más de 1 millón de streams en spotify.

De dónde sale el talento de Kristal:

Desde su nacimiento, como artista, Kristal le ha apostado a la integración del pop urbano con el violín, que ella misma interpreta, dándole frescura al instrumento con sonidos actuales y un sello muy personal a cada una de sus canciones. Actualmente cuenta con varios sencillos lanzados, siendo los más recientes: Bad Boy, Ni aunque te pongas y Kruella.

Cuando tenía solo cuatro años de edad comenzó sus estudios y preparación musical en la Universidad de Antioquia y a los 12 años empieza a formarse como violinista y cantante en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Al ser parte por más de 10 años de la Orquesta Sinfónica Amadeus llegó a tocar y cantar con grandes figuras de la música clásica e importantes artistas como Armando Manzanero, Carlos Varela, Grupo Suramérica, Fausto y Monte Pittman. Desde sus 14 años hacía parte de grandes montajes de zarzuela y ópera; y comienza sus estudios de preparatorio de Canto Lírico en la Universidad de Antioquia. Es graduada de artes escénicas de Efraín Arce Aragón.

Como actriz, ha hecho parte del elenco de Yo soy Franky de Nickelodeon, Distrito salvaje, Un bandido honrado, La reina de indias de Netflix, La bruja, La reina del flow, Los medallistas, La nocturna y Laura, la santa colombiana del Canal Caracol, La esquina del diablo de Univisión y Sala de urgencias del Canal RCN. Su más reciente proyecto como protagonista es Los diarios secretos de las chicas (in)completas.