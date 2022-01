Claudia López le responde a Gustavo Gómez y le recuerda el POT de Peñalosa

Claudia López responde a Gustavo Gómez tras comentario en Twitter. Foto: EFE/ Caracol Radio

Claudia López no ha tenido días fáciles en este 2022. La alcaldesa fue criticada por sus comentarios con respecto al pico y placa extendido y en donde sugirió que las personas que tenían carro, deberían venderlo. Ahora, utilizó Twitter para responderle a Gustavo Gómez y recordó el POT de Enrique Peñalosa.

Toda la polémica se generó porque el director del programa 6AM hoy por hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez, publicó un video de la alcaldesa Claudia López en donde le realizaba una petición al alcalde Enrique Peñalosa de “respetar a la ciudadanía de Bogotá” y en donde afirmaba que consideraba, “una falta de respeto” que se impusiera a la ciudadanía un POT (Plan de Ordenamiento Territorial) por decreto.

Acompañando el video, el periodista publicó: “Fui #AsaltadoEnMiBuenaFe pero no me desgasto en palabrería. Un video vale más que mil palabras. Use #AsaltadoEnMiBuenaFe y cuénteme qué le ha pasado a usted”.

Tras este trino, la mandataria local decidió responderle casi inmediatamente y aseguró, “como periodista pon el video e información completa. Era mi primera rueda de prensa como Alcaldesa electa. #AsaltadoEnMiBuenaFe y mandato popular de los bogotanos era que Peñalosa que acaba de perder con sus 2 candidatos en las urnas nos impusiera su POT, derrotado en democracia”..

Esto no fue lo único que mencionó la alcaldesa en Twitter que aprovechó para explicarle a los ciudadanos cómo había gestionado el nuevo POT y aseguró que ella cumplió con “todos los requisitos democráticos y legales”.

“Las mayorías ciudadanas votamos en contra del POT de Peñalosa y a favor de mis propuestas de gobierno, que incluían un nuevo POT que pagara la deuda social y ambiental bogotana en vez de favorecer negocios particulares y desigualdades e inequidades en contra de las mayorías”, afirmó.

Además agregó que, “las mayorías del Concejo de la época consideraron lo mismo que dije en esa rueda de prensa y días después decidieron libremente negar el POT propuesto por Peñalosa, razón por la cual no se cumplieron los requisitos legales, y no lo pudo expedir por decreto, como faculta la Ley”.

Con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, recientemente la Alcaldía confirmó que la alcaldesa Claudia López en uso de sus facultades constitucionales y legales, expidió el POT a través de decreto y en ese momento aseguró que la capital colombiana, “por fin tiene un nuevo POT que durante los próximos 15 años organiza la ciudad, la mejora y define como queremos vivir nuestro presente y futuro”.

Claudia López nuevamente se refirió a esto en Twitter tras la publicación del periodista y añadió que ella cumplió con, “todos los requisitos democráticos y legales, y ante la no decisión del Concejo, ejercí la facultad legítima y legal de expedir el POT por decreto, porque es un buen POT y lo necesitamos con urgencia. Así lo hicieron también Peñalosa en el 2.000 y Mockus en 2004″.

“El POT en Bogotá siempre se ha expedido por decreto. Nunca el Concejo ha logrado votar un acuerdo de ciudad. Pero Bogotá y su gente no puede seguir a la deriva por esa incapacidad. Por eso la Ley faculta a Alcaldes a expedir el POT por decreto, si el Concejo no decide en 90 días”, afirmó la alcaldesa.

Finalmente envió un contundente mensaje a Gustavo Gómez y aseguró que, “reunir toda la información y contrastar imparcialmente las fuentes, no solamente twittear opinión personal y parcializada, es lo que se supone distingue las redes sociales del periodismo. Pero eso parece pasado. Política, periodismo y twitterismo son la mezcolanza de este tiempo”.

