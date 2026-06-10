Gustavo Petro rechazó una eventual salida de Colombia de la ONU y la OEA, como lo propuso Abelardo de la Espriella: “Por eso estoy aquí”

En una intervención del 10 de junio de 2026, el mandatario sostuvo que abandonar esos espacios multilaterales implicaría un retroceso, limitaría la proyección exterior del país y lo apartaría del diálogo internacional - crédito Gobierno de Colombia

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro advirtió que retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sería una “desgracia”.

Durante su discurso dado el 10 de junio de 2026, el mandatario defendió el papel de estos organismos para la estabilidad y la proyección internacional del país.

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Ante la posibilidad de que Colombia abandone la ONU y la OEA, Petro aseguró que una decisión de ese tipo supondría un retroceso y aislaría a la nación del diálogo global. Además, remarcó que la permanencia en estos foros internacionales permite afrontar desafíos que afectan tanto al país como al resto del mundo.

“Salir de la ONU o de la OEA sería una desgracia. Yo por eso estoy aquí. Porque hablando ya de otros temas que muchos colombianos creen ajenos, pero que están muy relacionados. Ya nada que pasa en el mundo es ajeno a cualquier parte de la humanidad”, expresó Petro en su intervención en Nueva York.

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El candidato presidencial cuestionó el aporte de esas entidades, afirmó que su utilidad para el país es limitada y planteó que las cuotas anuales se reasignen a programas sociales internos - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

El presidente subrayó que Colombia se mantenga conectada con los organismos multilaterales y que los problemas globales también impactan la realidad nacional y justificó así su presencia ante instancias internacionales.

El contexto del debate sobre organismos multilaterales en Colombia

El debate sobre la continuidad de Colombia en organismos internacionales adquirió fuerza luego de una propuesta de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, quien cuestionó el papel y el beneficio de la ONU y la OEA para el país.

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El aspirante aseguró que aún no adopta una determinación, pero insistió en revisar la utilidad de seguir en esas instancias, al comparar las obligaciones financieras con los resultados concretos para el país - crédito captura de pantalla Luis Carlos Vélez / Youtube

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿De qué ha servido eso a Colombia? Eso es un directorio ahí político...”, declaró De la Espriella al plantear que los recursos destinados a estas entidades deberían redirigirse a programas sociales internos.

El candidato señaló que la participación en organismos multilaterales representa un “beneficio limitado” en comparación con los montos que el Estado aporta anualmente en cuotas internacionales.

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Defendió su intención de revisar la permanencia de Colombia tanto en la ONU como en la OEA bajo un enfoque de racionalización del gasto público. Durante una entrevista, De la Espriella dijo: “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, sin especificar alternativas concretas para mantener la interlocución internacional del país.

Petro y la historia de la violencia en Colombia

Para justificar su postura en su discurso ante la ONU, llevado a cabo el 10 de junio, Gustavo Petro evocó episodios de la historia colombiana para explicar la importancia de la integración con el mundo. “La violencia en Colombia tiene tres fases muy claras. Cuando no había nacido, la violencia de nuestros padres y abuelos, que era entre partidos políticos, Liberal y Conservador, dejó 300 mil muertos“, recordó el presidente. Petro calificó esos hechos como genocidio.

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Relacionó esa etapa con un periodo en que Colombia carecía de conexiones sólidas con la comunidad internacional e identificó la influencia de doctrinas externas extremistas en los líderes nacionales de la época. El mandatario sostuvo que la integración global y la participación activa en organismos multilaterales ayudan a impedir el aislamiento y a ofrecer la experiencia colombiana al debate mundial. “He tratado que mi experiencia sirva. La experiencia colombiana, exitosa o no, sirva”, reflexionó.

El mandatario sostuvo que la participación activa en esos espacios permite ofrecer lecciones del país en discusiones internacionales y reforzar la capacidad de cooperación frente a crisis y desafíos de escala global - crédito Nacho Doce / Reuters

Según Petro, permanecer en foros como la ONU y la OEA fortalece la capacidad del país para responder ante crisis internacionales y colaborar en desafíos de escala global.

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“Una experiencia como esa, éramos once millones de habitantes, trescientos mil campesinos asesinados con masacres, con genocidio, le llamo yo. Eh, fue por un mal uso de los medios de comunicación de entonces, radio y otros. Púlpito era un medio de comunicación. Las voces de los que eran los presidentes en ese entonces, que en mi opinión seguían también las doctrinas de Franco, de Hitler y Mussolini”, ejemplificó Petro ante la ONU.

Consideró que la interdependencia actual impide que se pueda separar la realidad nacional de los acontecimientos fuera de las fronteras.