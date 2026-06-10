Colombia

Gustavo Petro rechazó una eventual salida de Colombia de la ONU y la OEA, como lo propuso Abelardo de la Espriella: “Por eso estoy aquí”

El mandatario mencionó la experiencia histórica como motivo de su postura y apuntó a la importancia de la integración global

Guardar
Google icon
En una intervención del 10 de junio de 2026, el mandatario sostuvo que abandonar esos espacios multilaterales implicaría un retroceso, limitaría la proyección exterior del país y lo apartaría del diálogo internacional - crédito Gobierno de Colombia

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro advirtió que retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sería una “desgracia”.

Durante su discurso dado el 10 de junio de 2026, el mandatario defendió el papel de estos organismos para la estabilidad y la proyección internacional del país.

PUBLICIDAD

Ante la posibilidad de que Colombia abandone la ONU y la OEA, Petro aseguró que una decisión de ese tipo supondría un retroceso y aislaría a la nación del diálogo global. Además, remarcó que la permanencia en estos foros internacionales permite afrontar desafíos que afectan tanto al país como al resto del mundo.

Salir de la ONU o de la OEA sería una desgracia. Yo por eso estoy aquí. Porque hablando ya de otros temas que muchos colombianos creen ajenos, pero que están muy relacionados. Ya nada que pasa en el mundo es ajeno a cualquier parte de la humanidad”, expresó Petro en su intervención en Nueva York.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial cuestionó el aporte de esas entidades, afirmó que su utilidad para el país es limitada y planteó que las cuotas anuales se reasignen a programas sociales internos - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE
El candidato presidencial cuestionó el aporte de esas entidades, afirmó que su utilidad para el país es limitada y planteó que las cuotas anuales se reasignen a programas sociales internos - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

El presidente subrayó que Colombia se mantenga conectada con los organismos multilaterales y que los problemas globales también impactan la realidad nacional y justificó así su presencia ante instancias internacionales.

El contexto del debate sobre organismos multilaterales en Colombia

El debate sobre la continuidad de Colombia en organismos internacionales adquirió fuerza luego de una propuesta de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, quien cuestionó el papel y el beneficio de la ONU y la OEA para el país.

El aspirante aseguró que aún no adopta una determinación, pero insistió en revisar la utilidad de seguir en esas instancias, al comparar las obligaciones financieras con los resultados concretos para el país - crédito captura de pantalla Luis Carlos Vélez / Youtube
El aspirante aseguró que aún no adopta una determinación, pero insistió en revisar la utilidad de seguir en esas instancias, al comparar las obligaciones financieras con los resultados concretos para el país - crédito captura de pantalla Luis Carlos Vélez / Youtube

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿De qué ha servido eso a Colombia? Eso es un directorio ahí político...”, declaró De la Espriella al plantear que los recursos destinados a estas entidades deberían redirigirse a programas sociales internos.

El candidato señaló que la participación en organismos multilaterales representa un “beneficio limitado” en comparación con los montos que el Estado aporta anualmente en cuotas internacionales.

Defendió su intención de revisar la permanencia de Colombia tanto en la ONU como en la OEA bajo un enfoque de racionalización del gasto público. Durante una entrevista, De la Espriella dijo: “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, sin especificar alternativas concretas para mantener la interlocución internacional del país.

Petro y la historia de la violencia en Colombia

Para justificar su postura en su discurso ante la ONU, llevado a cabo el 10 de junio, Gustavo Petro evocó episodios de la historia colombiana para explicar la importancia de la integración con el mundo. “La violencia en Colombia tiene tres fases muy claras. Cuando no había nacido, la violencia de nuestros padres y abuelos, que era entre partidos políticos, Liberal y Conservador, dejó 300 mil muertos“, recordó el presidente. Petro calificó esos hechos como genocidio.

Relacionó esa etapa con un periodo en que Colombia carecía de conexiones sólidas con la comunidad internacional e identificó la influencia de doctrinas externas extremistas en los líderes nacionales de la época. El mandatario sostuvo que la integración global y la participación activa en organismos multilaterales ayudan a impedir el aislamiento y a ofrecer la experiencia colombiana al debate mundial. “He tratado que mi experiencia sirva. La experiencia colombiana, exitosa o no, sirva”, reflexionó.

El mandatario sostuvo que la participación activa en esos espacios permite ofrecer lecciones del país en discusiones internacionales y reforzar la capacidad de cooperación frente a crisis y desafíos de escala global - crédito Nacho Doce / Reuters
El mandatario sostuvo que la participación activa en esos espacios permite ofrecer lecciones del país en discusiones internacionales y reforzar la capacidad de cooperación frente a crisis y desafíos de escala global - crédito Nacho Doce / Reuters

Según Petro, permanecer en foros como la ONU y la OEA fortalece la capacidad del país para responder ante crisis internacionales y colaborar en desafíos de escala global.

“Una experiencia como esa, éramos once millones de habitantes, trescientos mil campesinos asesinados con masacres, con genocidio, le llamo yo. Eh, fue por un mal uso de los medios de comunicación de entonces, radio y otros. Púlpito era un medio de comunicación. Las voces de los que eran los presidentes en ese entonces, que en mi opinión seguían también las doctrinas de Franco, de Hitler y Mussolini”, ejemplificó Petro ante la ONU.

Consideró que la interdependencia actual impide que se pueda separar la realidad nacional de los acontecimientos fuera de las fronteras.

Temas Relacionados

Gustavo PetroColombia en la ONUOEAONUColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Infobae Colombia habló con “La Patrona del Vallenato” en exclusiva, con motivo del estreno de su más reciente larga duración, con el que se propuso mostrar una versión más conectada con la esencia del género

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Gloria Arizabaleta habría estado en la Casa de Nariño antes de polémica suspensión por oficio del presidente Gustavo Petro

La decisión de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara generó una crisis institucional inédita, pues el acto fue cuestionado por constitucionalistas y políticos, que consideran que la representante carece de competencia para apartar al jefe de Estado

Gloria Arizabaleta habría estado en la Casa de Nariño antes de polémica suspensión por oficio del presidente Gustavo Petro

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: el presidente insistió en avanzar hacia un desarme nuclear

El presidente colombiano inicia este miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: el presidente insistió en avanzar hacia un desarme nuclear

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella

El mandatario aseguró que el respaldo público es una falta a la Constitución colombiana

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

Karol G ‘encendió’ las redes sociales con sensuales fotos en bikini: “Mamacita”

La DJ Marcela Reyes reaccionó a las críticas por querer hablar públicamente de su relación con alias Pichi, condenado a más de 50 años por homicidio

Deportes

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Colombia termina su participación en el Maurice Revello sin conocer la victoria: empató ante Túnez en Tolón

Dimayor castigó a futbolistas de Atlético Nacional y Junior tras la final de la Liga BetPlay: qué pasó

Así recibió Atlas FC a la selección Colombia en su sede en México para el Mundial 2026: “Bienvenida a casa”

México vs. Sudáfrica: hora y dónde ver en Colombia el primer partido el Mundial 2026