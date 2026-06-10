Colombia

Donald Trump reiteró su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella tras el discurso de Gustavo Petro en la ONU: “Un líder inteligente, fuerte y tenaz”

El mandatario estadounidense volvió a felicitar al aspirante presidencial colombiano por el triunfo del 31 de mayo y proyectó el balotaje del 21 de junio con mensajes sobre la relación bilateral y la economía

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Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Presidente de Estados Unidos afirmó que, si Abelardo de la Espriella gana, contará con el apoyo total de Estados Unidos. - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

La relación entre Estados Unidos y Colombia se posiciona en el centro del debate político internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia.

El mensaje, emitido por medio de Truth Social, refuerza la apuesta de la Casa Blanca por el dirigente colombiano, conocido como “El Tigre”.

El nuevo pronunciamiento del mandatario estadounidense repitió en esencia las palabras con las que había felicitado previamente a De la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el domingo 29 de mayo.

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Trump insistió: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, reafirmando así su respaldo público.

Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de mayo - crédito @realDonaldTrump
Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de mayo - crédito @realDonaldTrump

A través de su publicación, Trump describió a De la Espriella como un dirigente que “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”. La retórica empleada por el presidente estadounidense busca marcar un paralelismo entre ambos líderes y resalta la afinidad ideológica que los une.

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En el mensaje, Trump fue más allá de la felicitación y delineó un escenario optimista para Colombia bajo la presidencia de De la Espriella. Según sus palabras, “como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”.

El mandatario estadounidense remarcó que el candidato colombiano se enfrentará en la segunda vuelta, programada para el domingo 21 de junio, a “un marxista de izquierda radical”, aludiendo a Iván Cepeda sin mencionarlo de forma directa.

El respaldo de Trump a candidatos en América Latina no es un hecho aislado. Anteriormente, mostró su apoyo a Javier Milei en Argentina y a Nasry Asfura en Honduras, quienes finalmente resultaron vencedores en sus respectivas contiendas. Este patrón de intervención discursiva ha sido interpretado como una estrategia para fortalecer alianzas ideológicas en la región.

Ilustración acuarela de medio cuerpo de Donald Trump y Abelardo De la Espriella, ambos con traje oscuro, de pie en una acera urbana con edificios al fondo.
El presidente de Estados Unidos señaló que Abelardo de la Espriella buscará detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En uno de los pasajes más novedosos respecto al mensaje anterior, Trump precisó: “si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”. Así, el presidente estadounidense destacó la relevancia de los comicios colombianos para el futuro del país y para las relaciones bilaterales con Washington.

Gustavo Petro habló sobre el apoyo de Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro sorprendió en el Consejo de Seguridad de la ONU al advertir sobre un posible quiebre institucional en Colombia tras los dichos de Donald Trump.

El mandatario colombiano describió la situación como un dilema constitucional, al considerar que la intervención de su par estadounidense en el proceso electoral representa algo más que una simple opinión.

Durante la reunión celebrada el 10 de junio de 2026 en Nueva York, Petro remarcó que Trump, al pronunciarse sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta para jefe de Estado, “está apoyando explícitamente a un candidato” y, según su interpretación, ese gesto “se interpreta como una violación a la Constitución”.

El presidente colombiano dijo que, según su criterio, el diálogo que sostuvo con el presidente de Estados Unidos había sido un trato real - crédito AP/Colprensa/Reuters
El presidente colombiano dijo que, según su criterio, el diálogo que sostuvo con el presidente de Estados Unidos había sido un trato real - crédito AP/Colprensa/Reuters

El líder sudamericano insistió en que el hecho no puede verse solo como un gesto diplomático, sino como un acto con repercusiones jurídicas y políticas.

En la apertura del diálogo, Petro relató que “la charla me pareció agradable” y que había supuesto que “habíamos acordado un trato real, no simplemente un negocio”. Esa impresión inicial lo dejó “contento”, hasta que el intercambio con Trump derivó hacia temas institucionales.

El presidente colombiano describió el giro en la conversación como un momento crucial, en el que surgieron diferencias evidentes sobre el alcance de la intervención extranjera.

La polémica se centró en el respaldo público de Trump a un candidato en Colombia, un hecho que, desde la perspectiva de Petro, vulnera las normas que rigen la neutralidad internacional durante disputas electorales. En ese contexto, el mandatario aludió a la “moral expresada por el papa” para señalar el contraste entre principios políticos y éticos en el plano global.

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