Colombia

Una colombiana quedó en coma inducido tras dar a luz en Ciudad de México: su familia pide ayuda para pagar una millonaria deuda hospitalaria

La emergencia ocurrió horas después del nacimiento de la bebé, y la falta de residencia permanente y de cobertura sanitaria ha llevado a sus seres queridos a abrir una campaña de apoyo para sostener los cuidados intensivos

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"Solo pudo cargar a su bebé unos minutos": la historia de la colombiana que cayó en coma tras el parto en México - crédito Europa Press
"Solo pudo cargar a su bebé unos minutos": la historia de la colombiana que cayó en coma tras el parto en México - crédito Europa Press

La llegada de María Victoria, una bebé que nació el 6 de junio en Ciudad de México, debía convertirse en uno de los momentos más felices para la familia de María Fernanda Rodríguez. Sin embargo, horas después del parto, una inesperada complicación médica transformó la alegría en una carrera contrarreloj por salvar la vida de la joven antioqueña de 28 años, que hoy permanece en coma inducido mientras sus seres queridos buscan ayuda para afrontar una millonaria deuda hospitalaria.

María Fernanda, conocida cariñosamente como “Mafe” por sus familiares y amigos, es una emprendedora colombiana que hace tres años decidió dejar Antioquia para perseguir sus sueños en México. Desde muy joven mostró interés por los negocios y, mientras cursaba sus estudios escolares, comenzó a construir su propia marca de ropa, True Addiction.

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Su espíritu perseverante fue una de las características que siempre destacó su familia, que hoy sigue aferrada a la esperanza de verla recuperarse.

“Ha sido muy perseverante. Nunca se ha rendido. Le han pasado miles de cosas y siempre ha sacado su empresa adelante”, expresó una de sus hermanas al recordar el esfuerzo y la disciplina con los que María Fernanda logró consolidar su proyecto empresarial lejos de Colombia, según información recogida por El Colombiano.

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Una mujer de cabello castaño y suéter gris sostiene a un bebé envuelto en una manta gris que duerme plácidamente sobre su pecho. Una ventana luminosa al fondo.
La familia de una colombiana denuncia una reacción a un fármaco tras su parto en Ciudad de México - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En territorio mexicano, además de fortalecer su emprendimiento, encontró estabilidad personal al iniciar una relación sentimental con un ciudadano mexicano. Tiempo después, otro de sus grandes anhelos estaba por cumplirse: convertirse en madre.

El nacimiento de María Victoria representaba la materialización de ese sueño. Según la versión del medio mencionado, su familia, María Fernanda alcanzó a sostener a su hija en brazos durante algunos momentos después del parto. Sin embargo, poco tiempo después, una situación médica desencadenó una emergencia que hoy mantiene en vilo a todos sus seres queridos.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, tras el procedimiento médico los especialistas le suministraron ketorolaco, un medicamento antiinflamatorio utilizado frecuentemente para el manejo del dolor postoperatorio y la reacción de su organismo fue inmediata, pero devastadora.

“Ella no sabía que era alérgica. Nunca había tenido una reacción de ese tipo”, explicó Stefanie Rodríguez, hermana de la joven antioqueña.

Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
María Fernanda Rodríguez quedó en coma inducido tras una complicación médica después del parto en Ciudad de México - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia asegura que antes del procedimiento no se realizaron pruebas para determinar posibles alergias a medicamentos. Tras la administración del fármaco, María Fernanda sufrió una severa reacción que provocó el cierre de sus vías respiratorias y posteriormente un paro cardiorrespiratorio que se prolongó durante siete minutos.

Actualmente, la emprendedora permanece internada en una unidad de cuidados intensivos bajo coma inducido. Su estado de salud se ha complicado aún más debido a una infección bacteriana adquirida durante su hospitalización, situación que ha incrementado la preocupación de sus familiares.

La emergencia movilizó rápidamente a sus seres queridos. La madre de María Fernanda viajó desde Colombia hacia Ciudad de México el 7 de junio, apenas conoció la gravedad del cuadro clínico que enfrentaba su hija.

Mientras tanto, la pequeña María Victoria, que nació con un mes de anticipación, logró evolucionar favorablemente y recibió el alta médica. La recién nacida permanece al cuidado de su padre y de su abuela materna mientras esperan la recuperación de María Fernanda.

Ilustración de una mujer acostada en una cama de hospital, sosteniendo un bebé envuelto, rodeada por dos doctoras y dos doctores con batas y gorros quirúrgicos.
La familia de María Fernanda Rodríguez pide ayuda tras una deuda hospitalaria que ya supera los 90 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de la difícil situación médica, la familia enfrenta una compleja realidad económica. Según explicaron, María Fernanda aún no contaba con residencia permanente ni con cobertura médica en México. Aunque ella y su pareja habían destinado recursos para cubrir los gastos relacionados con el nacimiento de su hija, la emergencia superó cualquier previsión financiera, confirmó El Colombiano.

La deuda hospitalaria ya supera los 90 millones de pesos colombianos y continúa aumentando diariamente debido a los procedimientos especializados, medicamentos y cuidados intensivos que requiere la paciente.

Debido a la delicada condición médica que presenta actualmente, los especialistas han descartado la posibilidad de trasladarla a Colombia, por lo que sus familiares han iniciado una campaña para solicitar apoyo económico y acompañamiento institucional que les permita continuar costeando el tratamiento.

Quienes deseen brindar apoyo o conocer más detalles sobre las formas de colaboración habilitadas por la familia pueden comunicarse al número 311 642 9512, mientras continúan las cadenas de oración y solidaridad para que la joven emprendedora antioqueña logre regresar junto a María Victoria.

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