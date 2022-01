Se agita el mercado: estas son las principales transferencias de periodistas deportivos en Colombia

Juan Felipe Cadavid, César Augusto Londoño y Andrea Guerrero son algunos de los periodistas que emprendieron nuevos caminos en el 2022. Fotos: Instagram @jfcadavid / @cesaralo / @andreaguerreroquintero

El mercado de fichajes no solo se mueve con los clubes del fútbol profesional colombiano, sino también entre los medios de comunicación del país. En las últimas semanas son varios los movimientos que se han presentando entre los periodistas deportivos: cambios de cargos y nuevos proyectos son algunos de los motivos que les han dado a sus seguidores.

César Augusto Londoño:

El periodista manizaleño anunció, hace apenas algunos días, que dejó el canal Win Sports donde estuvo durante nueve años. Allí fue conductor de los programas como Conexión y Acceso, por ejemplo: “Han sido 38 años haciendo todos los días televisión sin parar, con dedicación, pasión y la disciplina diaria que exige la profesión. Seguiremos ejerciendo el periodismo mientras la vida lo permita. Infinitas gracias a todos”, manifestó en sus plataformas digitales.

Las razones estarían ligadas a su carga laboral, pues también se desempeña en el ámbito académico, así como en Caracol Radio, donde dirige el Pulso del fútbol junto a Óscar Rentería: “Me voy porque toda la vida he trabajado muchísimo, no recuerdo no haber madrugado nunca en mi vida (...) Hago dos programas de radio a diario, hago dos programas de televisión, soy decano de la facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda”.

Ahora, Londoño manifestó que continuará en Caracol Radio con “nuevos proyectos e interesantes retos”, aún sin determinar.

Despedida de César Augusto Londoño de Win Sports. (Twitter)

Andrea Guerrero:

La reconocida presentadora de deportes también sorprendió el pasado 6 de enero cuando anunció que dejaría las filas de ESPN para emprender otros proyectos. “Renuncié a ESPN, mi familia desde hace muchos años. Me voy con nostalgia, pero con la felicidad de asumir otros retos”, indicó en primera instancia mediante sus redes sociales. Y luego manifestó: “Gracias ESPN, Pegsa, Disney por creer en mí y a ustedes por todo (incluye ‘haters’)”.

Aunque no entregó mayor información, sí dejó en claro que continuará vinculada a RCN, donde se desempeña tanto en la parte televisiva como en la radial.

Despedida de Andrea Guerrero de ESPN. (Twitter)

Juan Felipe Cadavid:

A finales de diciembre, el periodista fue tendencia cuando renunció a Win Sports, donde llevaba y varios años apareciendo en programas como Saque largo. “Se termina una etapa espectacular”, fueron las primeras palabras de Cadavid cuando se despidió al aire. En el set hubo lágrimas entre los compañeros y, sin dar mayor información, comentó que en algún momento le gustaría regresar al canal.

Luego, mediante su canal de YouTube, explicó los motivos detrás de esta decisión, aclarando que no hubo presiones a la hora de encaminar sus nuevos rumbos: “No siempre se puede estar donde uno quiere estar. Lamentablemente, por la cantidad de proyectos que se vienen en Caracol Radio, por temas empresariales, me tocó tomar una decisión de vida y profesional y elegir una de las 2 casas”.

‘Tito’ Pucetti:

Pero así como Win ha perdido algunos de sus referentes, también se ha reforzado. Ese es el caso de ‘Tito’ Pucetti, que ya no estará en los espacios deportivos de Blu Radio y Caracol Televisión. Ahora estará dirigiendo Mucho + fútbol y Conexión en el canal deportivo, en reemplazo de César Augusto Londoño. Además, continuará vinculado con Directv Sports como parte del programa De fútbol se habla así.

De “tremenda contratación” ha sido calificada la llegada de Pucetti a esta casa periodística, según los comentarios de algunos de sus seguidores en las redes sociales.

Germán Arango:

Tras una carrera que se extendió por tres décadas, Germán Arando le dijo ‘adiós’ a Noticias Uno. El pasado 1 de enero fue la última aparición del comunicador social y periodista en ese espacio televisivo: “Y así le digo hasta siempre a @NoticiasUno como debe ser, con el especial del deporte en 2022… mi gratitud de siempre por su compañía los fines de semana durante casi 30 años de labor. Todo parece haber comenzado ayer”, aseveró en su cuenta de Instagram.

Arango es recordado en sus pasos por Cablenoticias y el Noticiero CM&. Además, recordemos que es miembro del informativo La titular, junto a Guillermo Arango y Alejandro Pino Calad.

Despedida de Germán Arango de Noticias Uno. (Redes sociales)

