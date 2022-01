El futuro del cannabis en Colombia, con la legalización como meta

A general view of the cannabis plants displayed at the annual Expo Cannabis in Montevideo, Uruguay, December 4, 2021. REUTERS/Mariana Greif

Una de las figuras políticas colombianas que ha tenido presente la despenalización como método de combate por parte del estado contra el narcotráfico y la guerra causada por las drogas , es el ex senador y pre candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, quién desde el 2014 planteaba una despenalización de la marihuana. Nuevamente lo hizo el año pasado cuando era pre candidato por la Coalición de la Esperanza en comentario que puso en una de sus redes sociales: “Se cumplen hoy 50 años de la guerra contra las drogas declarada por Richard Nixon, presidente de EEUU, el 17 de junio de 1971. Es hora de terminarla, legalizando todas las drogas a través de su regulación por parte del Estado”.

Otro miembro de la Coalición de la Esperanza, esta vez el actual pre candidato presidencial y ex Ministro de -Salud Alejandro Gaviria, no solo expresó su opinión referente a la marihuana sino que hizo un análisis de las sustancias psicodélicas; no solo como sustancias de entretenimiento sino también como herramientas para posibles tratamientos psiquiátricos, de igual manera lamentó el estigma generado a LSD y resaltó los estudios que demuestran capacidades positivas de los lisérgicos.

Alejandro Gaviria, pre candidato presidencial.

“La guerra contra las drogas, que acaba de cumplir medio siglo no solo ha causado mucho sufrimiento innecesario, ha privado también a la humanidad de un conocimiento imprescindible” mencionó en una entrevista al diario El País el pre candidato Gaviria, donde también comentó su experiencia al probar psicodélicos, de igual manera planteó que para algunos científicos los psicodélicos representan el futuro de la psiquiatría, avalado en nuevas áreas de investigación que incluyen tratamientos contra la depresión, la adicción a los opioides, el estrés postraumático, entre otros.

El ex presidente y ganador del nobel de la paz en el 2016 Juan Manuel Santos, se refirió a la lucha que ha tenido Colombia y analizó el papel de los diferentes gobiernos y el resultado de todos esos esfuerzos: “En Colombia, cuando este gobierno llegó al poder había 170.000 hectáreas de coca, según Naciones Unidas. El Gobierno dice que ha erradicado más de 100.000 hectáreas por año y que ha incautado un volumen de cocaína sin precedentes. Lo mismo decíamos nosotros, lo mismo decía Uribe y lo mismo decía Pastrana. Llevamos 50 años en estas. Si las matemáticas son exactas, no debería existir en el país una sola mata de coca, pero infortunadamente la realidad es que hoy no estamos mejor que cuando estábamos peor. Seguimos nadando en coca”, también el ex mandatario indicó que la represión y prohibicionismo lo único que han hecho es perpetuar un conflicto que requiere de manera urgente nuevas salidas y finalmente resaltó el desempeño que han tenidos países después de la despenalización en la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte el representante a la cámara por el partido liberal Juan Fernando Reyes en comunicación con La W, apoyó al ex presidente Santos en su premisa que los consumidores deberían ser tratados como enfermos y no delincuentes para darles así un debido tratamiento, en torno al cannabis mencionó los países que al haber despenalizado esta planta generaron recursos y empleos. En la misma comunicación el representante por parte del partido presidencial Centro Democrático Gabriel Vallejo, indicó que el proceso para la legalización de todas las sustancias es complejo y extenso, y que de hacerlo el país podría generar una sobre producción de cocaina, anfetaminas y demás sustancias a nivel mundial. Enfatizó que la despenalización total ha sido un fracaso a nivel mundial y que es una salida ‘facilista’.

En Colombia cerca de 800.000 personas reportan haber consumido algún tipo de sustancia psicoativa, en el último año de la pandemia según el Estudio Nacional de Drogas.

