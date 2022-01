Colombia debería pensar en legalizar: Juan Manuel Santos

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

El 2021 se convirtió en el año con más incautaciones de clorhidrato de cocaína en la historia de Colombia con el decomiso de más de 500 toneladas de la sustancia mediante la aplicación de la operación ‘Orión’. Incluso, el presidente Iván Duque resaltó esto como “una derrota estruendosa del narcotráfico”.

En total, de acuerdo con las cifras del Estado, se logró que cerca de 415 millones de dosis de estupefacientes no fueran comercializadas y consumidas en todo el mundo, al incautar 145,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 66,2 toneladas de marihuana, 8,6 toneladas de hachís, 74,3 kilogramos de heroína y 2.5 toneladas de drogas sintéticas, en desarrollo de más de 482 operaciones contra el narcotráfico en los ambientes terrestres, aéreas, marítimas y fluviales.

Esto demostró un gran avance en temas de narcotráfico, sin embargo, expertos señalan que no es suficiente para combatir la problemática que viene afrontando el país desde hace muchas décadas. Esta opinión es compartida por el expresidente Juan Manuel Santos, quien es miembro de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por 25 líderes, políticos e intelectuales del mundo.

“Nuestra lucha contra el narcotráfico no es nueva, es mundial, lleva muchas décadas. El narcotráfico, o por lo menos la violencia que genera, se acabará cuando adoptemos una política diferente al prohibicionismo y la represión”, puntualizó Santos en una entrevista con El Tiempo.

En el espacio, el exmandatario contó que anteriores gobiernos, también, hacían grandes incautaciones pero que finalmente esto no tuvo gran incidencia futura pues no acabo el problema de raíz. Incluso, agregó que si estas políticas tuvieran el éxito que se ha presumido el país ya no tendría problemas de narcotráfico.

“En Colombia, cuando este gobierno llegó al poder había 170.000 hectáreas de coca, según Naciones Unidas. El Gobierno dice que ha erradicado más de 100.000 hectáreas por año y que ha incautado un volumen de cocaína sin precedentes. Lo mismo decíamos nosotros, lo mismo decía Uribe y lo mismo decía Pastrana. Llevamos 50 años en estas. Si las matemáticas son exactas, no debería existir en el país una sola mata de coca, pero infortunadamente la realidad es que hoy no estamos mejor que cuando estábamos peor. Seguimos nadando en coca”, anotó el Premio Nobel de Paz.

Además, resaltó que la mejor forma de tratar el tema de la drogadicción es mediante políticas de salud pública y no mediante políticas de criminalidad que dejan de lado la integración de los derechos humanos pues, además, ha creado otros problemas a nivel internacional.

“Deberían tratar a los consumidores como enfermos y no como criminales. Tener un enfoque de derechos humanos. El hacinamiento de las cárceles en el mundo se debe, en buena parte, a los presos por delitos no violentos relacionados con el narcotráfico”, señaló el exmandatario.

Finalmente habló un poco sobre las elecciones presidenciales 2022 y dio su visión sobre lo que podría pasar en alguno de los escenarios posibles: “Si pasa a la segunda vuelta el candidato de la Coalición de la Esperanza, sin duda, repito, sin duda, será el presidente. Si pasan Petro y un uribista, hay una alta probabilidad de que la balanza se incline hacia el lado de Petro. Pero cambie el tema. No me ponga a hablar sobre las elecciones en Colombia”.





