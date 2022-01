Para qué se pintó de verde un carril en la Autopista Norte de Bogotá

Alcaldía

A través de las redes sociales, usuarios cuestionaron la señalización de color verde que se veía en algunas calles de la capital colombiana. Ante las dudas al respecto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá decidió explicar las razones por las cuáles se había hecho esta modificación en las vías de la ciudad. Tal y como se detalló, es una iniciativa para mejorar la seguridad de la comunidad, esto, a través de la correcta demarcación. La señalización se encuentra en la calzada oriental de la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245 en sentido sur-norte.

“¿Cuál es función de esta señalización verde que Claudia López puso en la autopista norte? ¿Es otra cicloruta improvisada al amparo del nuevo POT en una de las principales entradas y salidas de Bogotá? ¿Es el último “regalo” de Nicolás Estupiñán a Bogotá?”, se lee en el trino redactado por parte de Andrés Forero exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá 2022-2026 por el partido político Centro Democrático.

La señalización que se adelanta en la calzada oriental de la autopista norte entre las calles ya mencionadas, corresponde al carril preferencial para buses escolares que Bogotá tiene implementado desde el año 2017, según se señaló, por parte del Distrito, en respuesta al político que cuestionó la señal de tránsito.

“Este carril es usado por más de 100 mil estudiantes de jardines, colegios y universidades que viajan en rutas escolares de lunes a viernes entre 6 a.m. y 8:30 a.m. Esta medida se adoptó para disminuir tiempos de viaje de niños y estudiantes hacia las instituciones educativas”, comentó la administración local de la capital colombiana.

¿Cuál es función de esta señalización verde que @ClaudiaLopez puso en la autopista norte?



¿Es otra cicloruta improvisada al amparo del nuevo POT en una de las principales entradas y salidas de Bogotá? ¿Es el último “regalo” de @nico_estupinan a Bogotá?pic.twitter.com/TeA1U3dftP — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 8, 2022

La intervención, que se realiza de la mano de Secretaría de Movilidad de Bogotá, pretende implementar la señalización vertical y horizontal, con las líneas de carril, flechas direccionales en ambas calzadas vehiculares y el carril escolar preferencial en la calzada oriental. “Las obras que se adelantan en este sector corresponden exclusivamente a la adecuación de la infraestructura descrita. Estas adecuaciones tienen el propósito de mejorar la seguridad vial a través de la correcta demarcación y señalización para el carril escolar y la vía”, se lee en el hilo de trinos explicativo.

Un ciudadano, además de la respuesta del ente encargado, invitó al político a ‘meterle nivel’ a la discusión. “Evidentemente, claramente y obviamente eso no es una ciclorruta. Una ciclorruta se demaraca, se señaliza y se segrega muy diferente a eso. Entonces ni ciclorruta improvisada ni regaño de Nicolás Estupiñán”, trinó el usuario de esa red social en respuesta a la queja del exconcejal.

“Por eso pregunto. Llevan varios días circulando imágenes de esa intervención y la alcaldía no da explicaciones. Y claro que los carriles escolares fueron una buena idea, ¿pero esa es la forma adecuada de demarcarlos?”, contestó Forero.

El Secretario de Movilidad de Bogotá, Estupiñán, no dijo nada al respecto, si embargo, compartió en su perfil de Twitter la explicación que hizo la entidad que encabeza.

Forero es un constante crítico de la gestión de Claudia López. Justamente, después de hacer su crítica a la señalización verde, calificó su llegada a la alcaldía de Bogotá fue bajo acciones politiqueras. “¡Lo qué hay que ver! Claudia López, la que en campaña desconocía el valor del pasaje de Transmilenio, viene a decir que no conocemos Bogotá. Y alcaldesa, politiquería es ganar las elecciones con un discurso y gobernar haciendo todo lo contrario”, escribió.

El mensaje llegó luego de que López se pusiera a favor del ciudadano que le había contestado a Forero por la señal de tránsito verde ubicada en la Autopista Norte. “Gracias, Andrés Vergara por dar la información veraz y completa. No saben de lo que hablan, no conocen la ciudad, no conocen las actividades y pontifican con toda su ignorancia. Nivel y esa politiquería ignorante y burda no caben en la misma frase ni espacio”, dijo ella.





Seguir leyendo: