Plan retorno: así se desarrolla la movilidad en las carreteras del país en el puente de Reyes

Autopista Norte en Bogotá. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

Como es de costumbre el Puente de Reyes posibilita a muchos colombianos a desconectarse de su cotidianidad y salir de la rutina mediante viajes al interior del país por lo que el Gobierno y la Policía deben encargarse de que la movilidad en el país sea lo más optima posible. Debido a esto, las autoridades a nivel nacional han desplegado ya sus dispositivos para vigilar la movilidad y garantizar la seguridad en las vías del país, pues se calcula que transiten al menos 2,8 millones de vehículos.

En este sentido, este sábado 8 de enero el Ejército Nacional informó que 10.000 soldados garantizarán las vías del país durante este puente festivo de Reyes Magos, distribuidos en cerca de 400 puestos de control.

“Queremos contarles que el Ejército Nacional en el marco de la campaña ‘Viaje Seguro, su Ejército esta en la vía’ a dispuesto 10.000 hombres que están desplegados en 400 puestos de control junto con agentes de policía para brindarse la seguridad en sus desplazamientos”, puntualizó el Jefe de Estado Mayor de Operaciones, mayor general Luis Emilio Cardozo.

Además, de la responsabilidad que tienen las autoridades con respecto al plan retorno, como mencionó la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV- es importante que los conductores garanticen que sus vehículos viajen en las mejores condiciones para evitar cualquier accidente en el camino.

“Les pedimos a los conductores que mantengan la calma y sean prudentes en las vías por la cantidad de flujo vehicular que se presenta. Recuerden realizar una revisión preoperacional de su vehículo como son los frenos, llantas, luces y líquidos, y que cuenten con el equipo de carretera adecuado”, afirmó Luis Lota, director de ANSV.

En cuando a novedades, a las 7:45 a.m. no se presenta ninguna en las vías y hoy domingo 9 de enero no existen ninguna restricción por pico y placa en ninguna de las ciudades. Sin embargo, hay que recordar que en Antioquia, se mantiene el cierre en la vía que conduce de Medellín hacia Quibdó, en el kilómetro 76, sector La Cepa, en el Suroeste antioqueño, por deslizamientos y se encuentra obstruida desde el 30 de diciembre.

<br/>

EN DESARROLLO...





SEGUIR LEYENDO