Video: habitante de calle celebró el cumpleaños de su perro con gorros y pastel

Foto: captura de pantalla

Conmovidos quedaron los espectadores de un video viral que ha estado rondando las redes sociales en horas recientes, en el cual se observa a un hombre que se sienta en unas escaleras junto a sus dos mascotas, a las que decidió festejarles su cumpleaños.

De acuerdo con lo que se observa en la grabación, esta persona, que ya fue identificada como José Luis Matos (mejor conocido en las calles de Bucaramanga como ‘Choko aventura’), coloca gorros de piñata a sus perros. Con suma paciencia, saca de su maleta una torta a la que le pone un par de velas.

Posteriormente, se ve cómo José Luis les canta la canción del ‘Feliz cumpleaños’ a los animales, mientras les acaricia y besa, y procede a cortar para cada uno un trozo del pastel. Sin embargo, en medio de la humilde celebración, el hombre suelta unas lágrimas que decide secar inmediatamente con sus manos.

“Él es “Choco”, un habitante de calle. Siempre se le ha visto acompañado de sus peludos. Por personas como él es que debemos cambiar esta injusta sociedad”, dice la descripción que acompaña a la publicación.

El video, hecho por un habitante del barrio Cabecera sin que ‘Choko aventura’ lo notara, comenzó a ganar miles de reproducciones en redes sociales y, por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar.

“Este hombre es todo lo que está bien en esta vida”, “ustedes, que teniendo una casa y un trabajo estable echan sus perros a la calle, deberían aprender de Choko”, “es de los mejores videos que he visto en mi vida, sin duda alguna” y “deberíamos unirnos para ayudarlo a él y a sus perros, se ve que están viejitos”; fueron algunos de los comentarios que suscitó dicho clip.

Por ahora, se espera que organizaciones animalistas y entidades municipales brinden una mano a José Luis Matos y sus perros, para que estos puedan dejar de habitar las calles de Bucaramanga y celebrar su próximo cumpleaños bajo techo.

Vea aquí la viral grabación:

Él es "Choco", un habitante de calle de #Bucaramanga. Siempre se le ha visto acompañado de sus peludos. Por personas como él es que debemos cambiar esta injusta sociedad.



Agradecimientos a quien lo grabó ( si saben lo mencionan) pic.twitter.com/BHzLqdMhuc — Camilo Andrés Cárdenas Garzón (@camcardenas98) January 8, 2022

Cabe mencionar que, contrario a ‘Choco’, en Colombia hay cientos de personas que maltratan animales y por eso le recordamos en Infobae algunas de las consecuencias que acarrean este tipo de delitos.

Para estos casos, se dispone del recurso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016. Este documento garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al día de hoy, la cifra oscila entre 4.542.630 pesos hasta 45.426.300 pesos.

Además, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.