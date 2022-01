Mujer fue robada por intentar dar una moneda a un hombre en un semáforo de Bogotá

Bogotá. Febrero 10 de 2020. Ilustación de atraco a automóviles. (Colprensa)

La inseguridad en Bogotá no disminuye pese a las múltiples medidas que se han venido tomando en los últimos meses, incluso, hace poco un estudio demostró que los habitantes de la capital no se sienten seguros. Incluso, ya las buenas intenciones no sirven para parar este tipo de actos violentos. Un ejemplo de ello, es el caso que se dio a conocer de una mujer que paro en uno de los semáforos al norte de la capital y decidió darle unas monedas a un sujeto que aparentemente estaba pidiendo y contrario a lo que creía el hombre procedió a robarla.

De acuerdo con Blu Radio, el hecho ocurrió sobre la calle 127 con avenida 19, localidad de Usaquén; y se dio luego de que el criminal se hiciera pasar por un limpiador de vidrios. De acuerdo con testigos, la mujer bajó la ventana de su carro para darle una moneda, el sujeto aprovechó la oportunidad y la amenazó con un cuchillo para robarle el celular y la cartera.

Al darse cuenta que el hombre le apuntaba al cuello, la víctima no se demoró mucho y le entrego todos los objetos que llevaba (cartera y celular). Sin embargo, la situación no acabo allí, pues al lugar llegó la policía y esta alcanzó a capturar al sujeto unas cuadras cerca del lugar donde se desarrollo el hecho.

Cuando capturaron al sujeto y llevaron a la estación, las autoridades se dieron cuenta que el delincuente ya tenía nueve anotaciones judiciales y, al parecer, tenía medida de casa por cárcel. El ladrón identificado como Edgar Andrés Hernández Sánchez, fue llevado a un establecimiento carcelario por el delito de hurto calificado y su reincidencia.

Pero este no es el único caso de robo y con una nueva modalidad que se presentó en Bogotá este fin de semana. Pues el pasado 3 de enero, un comerciante consumió escopolamina en un tamal y terminó inconsciente en un hospital sin rastro de las pertenencias que portaba, así lo dio a conocer RCN Radio.

La víctima, identificada como Héctor Flores, contó a la emisora ese día, se encontraba realizando acarreos por algunas plazas de Bogotá cuando un hombre se le acercó y le preguntó si podía colaborarle con uno.

Flores no dudo en aceptar la propuesta y en el camino al lugar de destino, el sujeto le propuso detenerse en el 20 de julio para invitarlo a comer un tamal. De acuerdo con el relato fue allí donde comenzó el dolor de cabeza pues tras ingerir el alimento, perdió el conocimiento.

Después de caer por el efecto de la escopolamina, la víctima no recuerda nada, incluso, hasta el día de hoy desconoce como llegó el hospital Policlínico del Olaya, únicamente recuerda haberse despertado en el centro médico al lado de su hija, quien había sido notificada de los hechos.

El 12 % de los homicidios en Bogotá están relacionados con hurto

En la primera semana de 2022, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Eliécer Camacho, informó que “el delito de hurto que posteriormente termina en el asesinato de las víctimas afectó a 136 personas, de acuerdo con lo que tiene la Fiscalía General de la Nación”. En este sentido, se presentó un gran alarma para los capitalinos pues 12 de cada 100 homicidios son motivados por hurto. Las UPZ donde más se presentan son: Corabastos - Patio Bonito (localidad de Kennedy), Santa Fe - Las Nieves (localidades de Los Mártires y Santa Fe), Ismael Perdomo, Lucero (Ciudad Bolívar), Bosa Occidental - El Porvenir (Bosa) y San Jorge - El Pesebre (Rafael Uribe Uribe).

Además, entregó el balance de homicidios en la capital, señaló que se presentó un aumento del 7% en las cifras. Mientras en 2019 se registraron 1.052 casos, el 2021 cerró con 1.126 casos. Según el comandante de la MEBOG, el quiebre de las cifras de homicidio en Bogotá se presentó a partir del mes de agosto, cuando se implementó el plan de acción de las autoridades contra los delitos de alto impacto en la ciudad. Especialmente para atacar las bandas que producen violencia y desarmar a los ciudadanos.





