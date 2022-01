Una mujer muere por aborto ilegal en Barranquilla

Clínica San Ignacio de Barranquilla Foto: zonacero.com





Lorena Inmaculada Gelis Palomino, de 37 años, llegó a la Clínica San Ignacio, con una hemorragia interna, al parecer, causada por un supuesto médico que le estaba realizando un aborto ilegal; la mujer se encontraba en la semana 13 de embarazo y no quería tener el bebé.

La mamá de la víctima aseguró que el proceso se lo realizaron en un consultorio médico ubicado en la Carrera 4 # 91-30, barrio San Luis, de Barranquilla, según los investigadores.

Manuel Cerpa, quién está siendo buscado por las autoridades judiciales, es quién atendía este lugar, por ser el principal sospechoso de la muerte de la mujer.

Este hombre le habría cobrado a Lorena la suma de $500 mil para poder realizar el legrado de manera clandestina, pues la mujer se rehusaba a continuar con el embarazo por sus condiciones económicas, no eran las mejores para el sustento del bebé.

Tal como lo relata la mamá de Gelis, fue trasladada a una clínica, pero no fue atendida porque su EPS no tenía convenio, luego de allí la trasladaron hasta la Clínica San Ignacio, dónde los médicos que la recibieron tuvieron pocas posibilidades para mantenerla con vida.

Después de que su hija se realizara el procedimiento ilegal, Lorena empezó a sentirse mal, por lo que el supuesto médico le había practicado el legrado le comentó a su víctima que era necesario que asistiera a un centro por urgencia.

Las investigaciones de este caso están siendo adelantadas por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

A través de una radiografía que se realizó por urgencia, se pudo identificar la realización de un legrado obstétrico, donde se observó una ruptura del útero y una hemorragia en el abdomen, lo que provocó la muerte de Lorena Gelis, mesera en la ciudad de Barranquilla.

Clausuran en Ibagué clínica estética

En el barrio Cádiz en la carrera 4A número 33 – 105, el falso cirujano fue identificado como Juan Pablo Montoya Yepes, quién sería un mecánico caleño y estaría realizando cirugías estéticas en Ibagué.

Al parecer, se realizaban procedimientos quirúrgicos sin licencia y sin la capacitación necesaria, pues se hacía pasar por cirujano de un reconocido spa de la capital tolimense.

Algunas mujeres ya habían realizado las denuncias ante las autoridades. En varias situaciones con pacientes a quienes devolvió el dinero para evitar situaciones judiciales.

Se pudo establecer que Juan Pablo habría llegado desde la ciudad de Cali y se radicó hace algunos meses en Ibagué.

“El encargado los procedimientos no está en el RETHUS, el Registro de Talento Humano en Salud, situación que se pone en conocimiento de las autoridades para el debido proceso”, apuntó la secretaria de Salud de Ibagué, Johana Ximena Rivera.

Por su parte, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, agregó: “estamos realizando las actividades primarias las actividades iniciales bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para dar con el paradero y la plena identidad de esta persona, y así poder dejarlo a buen recaudo de la autoridad competente.”

En una entrevista de Blu Radio, una paciente de esta clínica, Carolina, relató; “los procedimientos me los hacían en carne viva, no me tomaban el pulso ni nada, como en las Clínicas Estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro y unos tarros donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente.”

