Ni ‘Juanpis González’ puede mencionar a J Balvin en sus redes sociales

Aunque el comediante Alejandro Riaño había anunciado en una entrevista con el diario El Tiempo que estaría buscando darle fin al personaje de ‘Juanpis González’, todo parece indicar que está organizando su listado de invitados para que participen de un entretenido show.

A través de la cuenta oficial de Instagram del personaje, el humorista abrió la caja de preguntas para que sus seguidores le recomendaran a quiénes les gustaría ver departiendo y conociendo más de sus carreras en el espectáculo que presenta en el teatro.

Los fanáticos rápidamente comenzaron a enviarle nombres de algunas celebridades como Paulina Vega, Karol G, el Pibe Valderrama y hasta a Falcao García. Para darle un poco más de seriedad al asunto, González Pombo comenzó a etiquetar a las personalidades del entretenimiento para que vieran su petición.

Sin embargo, algo llamó la atención de los internautas cuando vieron que no pudo hacer lo mismo con el niño de Medellín, como se le conoce a J Balvin, cuando publicó la solicitud y dejó en evidencia que no se le puede mencionar en Instagram, pues todo parece indicar que el antioqueño configuró su cuenta oficial para que no fuera posible tal acción.

“Este ni se deja mencionar”, fue el texto con el que acompañó ‘Juanpis Gonzáles’ la publicación en la que sus fanáticos pidieron que invite al intérprete de ‘Amarillo’.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que el antioqueño está en el centro de la polémica, pues el pasado 28 de diciembre el artista fue duramente criticado por diferentes personalidades de la industria musical cuando se enteraron que se había alzado con el premio ‘Mejor artista afro-latino del año’ en el marco de los Premios del Entretenimiento Africano.

Una de las cantantes que expresó su desacuerdo con el galardón del paisa fue Goyo, integrante de la agrupación ChocQuibTown, quien escribió a través de su cuenta de Twitter:

“Si quieren saber mi opinión: Creo más en los Grammys que en esta mierda. Y me voy a dormir porque empiezan a decirme resentida. Que miedo”.

J Balvin también sufrió en 2021 las duras críticas por parte de su colega Residente, quien le reclamó por no expresarse de manera oportuna y positiva a favor de su país, mientras los colombianos se encontraban en las calles enfrentados contra las autoridades por los desacuerdos que existían con el Gobierno nacional al querer implementar una nueva reforma tributaria que afectaba con mayor fuerza el bolsillo de las clases menos favorecidas.

“Tú rompiste la palabra, en cambio mi padre me educó con otros principios, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás, esa es la diferencia entre tú y yo. Decido regalarles mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras que tú decides hacer un ‘merch’ y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos, por eso somos distintos”, puntualizó.

Entre las tantas críticas que le hizo el puertorriqueño a J Balvin, también hubo un fuerte llamado de atención con respecto a la empatía del paisa mientras este pensaba lanzar un nuevo disco.

