Paulina Vega y su contundente respuesta a quienes la critican por su extrema delgadez

Hablar de Paulina Vega es remontarse a la noche del 25 de enero de 2014, cuando millones de colombianos que siguen los concursos de belleza veían coronarse por fin a la segunda Miss Universo en la historia del país.

Además de su innegable belleza, porque en el momento en que las luces del escenario se posaron sobre la figura de la colombiana, la sombra de sus caderas y sus largas piernas que resaltaban en el vestido, confirmaron que efectivamente, ese año la mujer más bella del universo era colombiana.

Recientemente, la también modelo interactuó con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, y respondió algunas inquietudes que dejaron los curiosos en la popular caja de ‘preguntas y respuestas’ de la red social.

Fiel a su estilo descomplicado y sin temor al que dirán sobre ella, la exreina de belleza dejó sin argumentos a un fanático que le insinuó que recibía muchas críticas sobre su delgada figura.

La primera pregunta citó: “¿Pau sigues alguna dieta?”, a lo que la eterna Miss Universo colombiana no dudó en responder que no sigue ningún tipo de dieta estricta para mantener su figura, comiendo lo que le apetece, así como ocurrió en la competencia universal.

“Nunca he podido. Ni siquiera durante la competencia de MU (Miss Universo). Como lo que me provoque, solo trato que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementando algunos tips”, respondió Vega en su cuenta de Instagram.

Alejada de las críticas que pueda recibir por su figura tan delgada, muy diferente a la que sus seguidores la conocieron en Miss Universo, la barranquillera no se quedó callada cuando recibió otra pregunta de un internauta que le dijo: “¿Cómo manejas las críticas por ser delgada, bueno una delgada muy linda?”.

A lo que Vega respondió: “Las críticas vienen no importa que cuerpo tenga. Lo que me importa al final es si estoy saludable o no”.

A pesar de las críticas por lo delgada que se ve la empresaria, lo cierto es que la figura despampanante y llamativa de Paulina Vega al parecer obedecería más la constitución y metabolismo de su cuerpo, pues si como asegura no sigue ningún tipo de dieta, despierta envidia entre aquellas que anhelan poseer su figura.

Las reacciones a las respuestas de la modelo no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar el contenido, donde ya alcanza los 4.200 ‘me gusta’ y los seguidores de la beldad ya han depositado cerca de 60 comentarios de los cuales destacan.

“Ojalá yo tuviera ese cuerpo glorioso, yo respiro y tin subí 5 kilos”, “Regia ella, esa mujer es espectacular en cualquier talla”, “Ay no jodan si con ese cuerpo ganó Miss Universo”, “Por qué critican a Paulina con ese cuerpazo”, “Critican el cuerpo de Paulina, ¿qué quedará para el resto de los mortales?”, “Cuerpaulina”, “Exacto, sea el cuerpo que sea siempre habrán críticas lo mejor es que importe lo que uno piense”, entre otros.

Empresaria por todo lo alto

El pasado 20 de mayo, Paulina Vegga Dieppa hizo presencia en la bolsa de Nueva York cuando tocó la campana con la que hizo su introducción oficial el mercado con su empresa de Cannabis llamada ‘Flora’.

“La industria del cannabis está creciendo exponencialmente porque se han encontrado muchísimos beneficios, no solamente para el cuidado de la piel que obviamente tienen mis productos sino también para ropa y temas de ansiedad”, expresó la modelo para Show Caracol.

Además de ser la imagen oficial de Falabella en Colombia, la exreina tiene su propia fragancia la cual lanzó oficialmente en compañía de la empresa de reatil.

