Ejército Gaitanista de Colombia denuncia bombardeo en Nuquí: reporta 9 muertos, incluidos 4 menores en el Chocó

Los cuerpos fueron trasladados a Quibdó para los respectivos procedimientos forenses. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) denunció públicamente un bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural de Nuquí, Chocó, que dejó nueve personas muertas. La organización armada aseguró que entre las víctimas había cuatro menores de edad y sostuvo que durante la operación se habrían vulnerado principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La denuncia se conoció días después de que las Fuerzas Militares informaran sobre una operación conjunta desarrollada contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo, en la que, según el reporte oficial, murieron nueve presuntos integrantes de esa organización ilegal.

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Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que cuatro de los nueve cuerpos recuperados tras el operativo corresponden a menores de edad.

La denuncia del EGC

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia afirmó que el bombardeo ocurrió en el municipio de Nuquí y aseguró que las explosiones provocaron la muerte de nueve personas.

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Según la organización, cuatro menores de edad que se encontraban visitando a familiares en la zona fallecieron como consecuencia de la operación militar. En el documento, el grupo armado calificó el ataque como un “bombardeo indiscriminado” y señaló que la acción habría afectado a civiles que, según su versión, no tenían relación con el conflicto.

El EGC sostuvo además que durante el procedimiento se habrían vulnerado varias disposiciones contempladas en el Derecho Internacional Humanitario.

El grupo armado cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el bombardeo. - crédito @soygaitanista/X

En particular, señaló una presunta violación al principio de distinción, que establece la obligación de diferenciar entre objetivos militares y población civil durante el desarrollo de operaciones armadas.

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Asimismo, cuestionó el cumplimiento del principio de proporcionalidad, al considerar que los daños ocasionados a personas ajenas a las hostilidades habrían sido excesivos frente al resultado militar obtenido.

“El daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC”, indicó la organización en el comunicado.

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De igual manera, el grupo aseguró que no se habría cumplido con el principio de precaución, al señalar que no se adoptaron medidas suficientes para minimizar el riesgo para la población civil presente en el área donde se desarrolló la operación.

El comunicado también hace referencia a la muerte de los menores de edad. Según el EGC, los niños cuentan con protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario y, por ello, la organización cuestionó las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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Finalmente, el grupo manifestó su “dolor” por la muerte de sus integrantes y por el fallecimiento de los menores que, según indicó, se encontraban en el lugar donde ocurrieron las explosiones.

La versión de las Fuerzas Militares

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó a través de sus redes sociales que tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutaron una operación contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo.

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De acuerdo con el alto oficial, la acción militar se desarrolló en Nuquí y dejó como resultado la muerte de nueve integrantes de la organización armada ilegal.

El reporte oficial también señaló la incautación de armas largas, material de comunicaciones, munición y elementos de intendencia pertenecientes al grupo armado.

Las Fuerzas Militares presentaron la operación como un golpe contra una de las estructuras que mantiene presencia en el litoral pacífico chocoano.

El general Hugo López informó que la operación estuvo dirigida contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Medicina Legal confirmó la presencia de menores entre las víctimas

De acuerdo con El País, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que cuatro de los nueve cuerpos recuperados tras el operativo corresponden a menores de edad.

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Los cadáveres fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Quibdó, donde se realizaron las necropsias e inspecciones forenses correspondientes.

De acuerdo con los primeros hallazgos, los cuatro menores identificados eran de sexo masculino.

La operación militar se llevó a cabo el 12 de junio en una zona rural de Nuquí.

El Ejército Gaitanista de Colombia atribuyó al bombardeo la muerte de nueve personas en Nuquí. - crédito VisualesIA

Un nuevo golpe contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela

Las autoridades señalaron que este es el segundo operativo de gran magnitud dirigido contra esa estructura armada en las últimas semanas.

El anterior procedimiento se desarrolló el 31 de mayo en una zona limítrofe entre Chocó y Valle del Cauca, coincidiendo con la jornada de primera vuelta presidencial.

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