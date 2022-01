Las canciones de ‘Encanto’, las más escuchadas en YouTube Music y Spotify

Fotograma cedido por Walt Disney Pictures donde aparecen los miembros de la familia Madrigal durante una escena de la cinta de animación "Encanto" que se estrena este jueves en Estados Unidos. EFE/Walt Disney Pictures

Desde su fecha de estreno, en el pasado mes de noviembre, la nueva película de Disney, ‘Encanto’ ha sorprendido a nivel internacional con su éxito en taquillas. Pero además, sorprendió también luego de que estuviera disponible en la plataforma de streaming de la misma empresa Disney+, desde el pasado 24 de diciembre, convirtiéndose en el contenido más visto no solo en Colombia, sino en otros países.

La película animada inspirada en Colombia se ha destacado convirtiéndose en una de las más exitosas de la compañía de entretenimiento y, en general, en los estrenos cinematográficos del 2021. Sin embargo, en las últimas horas otro aspecto de la producción se ha posicionado en las plataformas, reforzando el éxito de la película.

Como cualquier otra producción de Disney, esta película cuenta con un gran número de canciones interpretadas por los personajes en medio del desarrollo de la historia, una marca en las historias de la compañía de Walt Disney. Ahora son las canciones de ‘Encanto’ las que se posicionan en diferentes plataformas y, para sorpresa de muchos, más allá de ‘Dos Oruguitas’, canción nominada a los Oscar, hay otras canciones haciendo su propia historia.

Se trata de ‘We Don’t Talk About Bruno’ y ‘Surface Pressure’, en español ‘No se habla de Bruno’ y ‘En lo profundo’, respectivamente.

Ambos videos musicales fueron publicados en el canal oficial de YouTube Music de Disney, DisneyMusicVEVO en su versión en inglés, convirtiéndose rápidamente en los más vistos de la plataforma. Actualmente, ‘We Don’t Talk About Bruno’ se mantiene como el video musical número 15 en las tendencias nacionales con más de 29 millones de reproducciones.

Por su parte, ‘Surface Pressure’ ya tiene más de 32 millones de vistas, además de esta canción se publicó una versión sing-along este lunes 3 de enero que está cerca del medio millón de reproducciones. Tan solo el domingo las dos canciones se convirtieron en los videos musicales más vistos en Youtube Global con 4,8 millones y 3.7 millones de reproducciones en solo ese día.

WOW 🤯



Los videos oficiales de 'We Don't Talk About Bruno' y 'Surface Pressure', de #Encanto fueron los videos musicales más vistos en Youtube Global 🌎 ayer, con 4.8 millones y 3.7 millones de views, respectivamente. pic.twitter.com/SEcfeaBUQk — MUSICTRENDS 2022 💥 (@musictrendscol) January 3, 2022

Pero no solo los videos musicales tienen su éxito, las canciones en plataformas como Spotify y Apple Music también se posicionan en el top de las más escuchadas en los Estados Unidos.

Por ejemplo, ‘We Don’t Talk About Bruno’ se ha mantenido desde el domingo 2 y hasta este martes 4 de enero como la canción más escuchada en Spotify de Estados Unidos, con 958.842 reproducciones diarias. Y en el caso de Apple Music la canción de Carolina Gaitán La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto Cast, ha marcado un hito pasando del puesto 11 al 8 en las últimas horas.

Además, en el Top 50 Global de Spotify, ‘We Don’t Talk About Bruno’ ascendió al puesto 17 recientemente.

Mientras que ‘Surface Pressure’, de Jessica Darrow, ha conseguido un total de 668.766 reproducciones diarias en Spotify ubicándose en el puesto número 8 de lo más escuchado de los Estados Unidos en esa plataforma.

Con estas cifras, se presume la posibilidad de que ambas canciones entren en el Hot 100 de Billboard, debutando como canciones de películas animadas en este listado.

Pero estas no son los únicos casos, pues en el top 50 del país norteamericano en Spotify también ingresaron en las últimas horas ‘The Family Madrigal’ y ‘What Else Can I Do?’, en los puestos 37 y 38, respectivamente. La primera ya alcanza 366.246 reproducciones diarias, mientras la que le sigue tiene 361.754 reproducciones diarias.

Por su parte, la película sigue siendo un éxito, pues es la más vista en los Estados Unidos, superando todavía a ‘Don’t Look Up’ de Netflix, estrenada por las mismas fehas en la plataforma. Además, ‘Encanto’ también tuvo más vistas que producciones como ‘Cruella’, ‘Jungle Cruise’ y ‘Shang Chi’ en sus días de estreno.

SEGUIR LEYENDO: