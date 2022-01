Congresistas rechazan carta de Juan Diego Gómez y Jennifer Arias a la CIDH

Jennifer Arias, Margarita Cabello y Juan Diego Gómez

La carta que enviaron el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, a la Corte IDH despertó la oposición de varios miembros del Congreso, quienes manifestaron que el documento no fue discutido en plenarias y no habla en nombre del legislativo colombiano.

La misiva fue fechada el pasado 31 de diciembre, cuando el Congreso ya había entrado en vacaciones hasta el próximo 16 de marzo. En ella, los presidentes de ambas cámaras, como firmantes, respondieron a un pronunciamiento de la Corte IDH, en cabeza Elizabeth Odio Benito, que alertó de un incumplimiento de la Procuraduría en relación al fallo sobre Gustavo Petro, que ordenó modificar el régimen disciplinario respecto a la destitución de funcionarios elegidos popularmente.

Gómez y Arias señalaron que la ley que se aprobó cumple con el requisito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de separar las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos además que garantizan que los fallos sean revisados por autoridades diferentes.

“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, indicaron en la carta.

La defensa del nuevo Estatuto Disciplinario, diseñado por Margarita Cabello, ante la Corte IDH no incluyó la voz de quienes cuestionaron desde el Congreso el proyecto, por lo que rechazaron la carta y afirmaron que ni Gómez ni Arias podían pronunciarse en nombre del Capitolio, porque ni siquiera se dio a conocer el pronunciamiento.

“Yo Rechazo que Juan Diego Gómez y Jennifer Arias se tomen atribuciones que no tienen y hablen a nombre del Congreso. Semejante pronunciamiento contra la CIDH jamás fue puesto a consideración de las plenarias. ¡Ellos no me representan!”, escribió el representante José Daniel López, del partido Cambio Radical.

El senador Antonio Sanguino también rechazó la misiva que calificó como “arbitraria” por parte de los presidentes del Senado y la Cámara, “que en nombre del Congreso desconocen fallo de la Corte IDH y justifican festín burocrático de 1.208 nuevos cargos en la Procuraduría”.

“¡Qué les pasa a estos abusivos! Presidente del Senado y de la Cámara ahora mandan respuesta a la CIDH con sus apreciaciones sesgadas y mentirosas a nombre de todo el CONGRESO. ¡Respeten! ¡Esa comunicación NO ES OFICIAL! ¡Ustedes no hablan en mi nombre!”, afirmó la representante Katherine Miranda.

El senador Iván Cepeda aseguró que varios congresistas que se han opuesto a la misiva realizarán una carta propia para aclarar al tribunal internacional que el documento de Gómez y Arias solo representa la opinión de ambos y no del legislativo colombiano. Incluso advirtió que podría tratarse de una falta disciplinaria de los presidentes del Congreso.

“La prevaricadora carta de presidentes de Senado y Cámara a la Corte Interamericana de DDHH justificando desacato de la sentencia en el caso Petro, sólo representa la opinión de 2 congresistas y no de la corporación. Pondremos en conocimiento del tribunal interamericano ese hecho”, afirmó Cepeda.

El senador Rodrigo Lara también cuestionó el origen de la misiva y su discusión. “¿Cuándo ha sido convocado el Congreso para discutirla? ¿En qué momento el Congreso empezó a inmiscuirse con inoportunas cartas en las relaciones multilaterales del país? La carta no me representa. Rechazo que hable en mi nombre”, sostuvo.

Ni Gómez ni Arias se han pronunciado sobre la carta y la polémica desatada. Sin embargo, algunos miembros de la bancada de Gobierno sí apoyan el pronunciamiento emitido a la Corte IDH, como el senador y precandidato presidencial John Milton Rodríguez.

“Estoy de acuerdo con los presidentes del Congreso que salvaguarda nuestra democracia y mantiene la facultad de la Procuraduría de sancionar a los corruptos para que no aspiren a cargos públicos. No a la intromisión de la CIDH en nuestra soberanía”, sostuvo.

