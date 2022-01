Sebastián Villalobos inició el año enfrentado a sus seguidores

Foto: Instagram @sebas

Tras anunciar su regreso a la música en el 2022 con el lanzamiento de un nuevo EP, Sebastián Villalobos fue bastante cuestionado por su comunidad de fanáticos en redes sociales al notar que durante el primer día del año la cantidad de usuarios a los que él sigue en Twitter disminuyó a 15.

En ese sentido, varios miembros de ‘las piezas del cubo’ (como llama a sus más fieles admiradores) se mostraron molestos e inconformes con esta decisión, teniendo en cuenta que el creador de contenido duró varios años como seguidor de ellos en esta plataforma.

“Comienzo el año con la noticia de que Sebastián no me sigue en Twitter”, “siento un vacío en mi cuenta” y “no entiendo qué le pasó”; fueron algunos de los comentarios que recibió y lo convirtieron en una de las tendencias más comentadas en esta red social.

Fue tanto el alboroto que armaron los molestos fans de Sebastián Villalobos, que horas más tarde decidieron crear un ‘espacio’ en Twitter para hablar al respecto e incluso amenazaron con dejar de seguirlo también y muchos lo cumplieron. Motivo por el cual, minutos más tarde y de manera inesperada, el joven colombiano ingresó a la conversación pública para explicar que todo hace parte de una nueva etapa en su carrera porque “se vienen cositas”.

Además, a partir de un ejemplo que utilizó con el cantante y actor británico Harry Styles, buscó explicar que el hecho de que su ídolo musical no lo siga en redes sociales no se traduce en que él no escuche sus canciones o no esté al pendiente de su vida profesional.

Y aunque nadie grabó la intervención de Villalobos, las reacciones se suscitaron de manera inmediata por parte de sus críticos y detractores, quienes no dudaron en cuestionarlo a través de cientos de comentarios y divertidos memes.

La más reciente polémica de Sebastián Villalobos

luego de que se hiciera viral un video en Tiktok titulado “mi verdad”, a través del cual la abogada Daniela Daza respondió a otra grabación que el presentador e influenciador Sebastián Villalobos hizo, pero en 2016, cuando contó los detalles de cómo fueron los momentos previos a perder su virginidad con ella.

Y aunque no la nombra directamente, la mujer sostiene que lo dicho por Villalobos hace siete años tuvo graves repercusiones en ella. Inclusive, dice haber revivido dichas consecuencias con la controversia actual.

“Este video que estoy a punto de hacer es porque siento que se lo debo a la mujer de la cual él habló en ese video, sí, la misma de la que él expuso su intimidad sin autorización y de la que todo el mundo se burló o señaló, porque esa mujer soy yo (...) Él 90 % de las cosas que se dijeron ahí son mentiras y, posiblemente, fue por conseguir más visitas o seguidores, pero es la vida de una mujer, eso no queda bien”, manifestó jurista de 30 años sobre los hechos que, advierte, ocurrieron en 2012, cuando ella tenía 17 y él 15.

Daniela Daza también comentó que Sebastián Villalobos la llevó a la cama a través de “mentiras”, pues se supone que estaban en planes de tener una relación formal, aunque luego de su primera relación sexual nada de eso sucedió, según dijo: “si uno solo quiere eso con la mujer (debe) decírselo, no engañarla para llegar a ese punto y desvirgarse para complacer a sus amigos”.

Además, la mujer mencionó como bastante peligroso y machista el comportamiento de los amigos del youtuber que, según ella contó en su video, le escondieron los condones para que su primera relación sexual fuera sin protección.

Ante la ola de críticas que generó el video de Daza, Sebastián Villalobos borro el contenido en cuestión y salió a sus redes sociales para solicitarle de manera pública una disculpa, aunque también arremetió en su contra y negó varias partes de su versión.