“Así es que me gustan a mí”: la historia de amor entre Koral Costa y Omar Murillo

Son pocos los influenciadores colombianos que han mantenido relaciones estables y duraderas, y uno de estos ejemplos es la pareja conformada por Koral Costa y el actor caleño, Omar Murillo.

Ambos se conocen desde hace 14 años, mismo tiempo que llevan de relación y de casados. Y es que el amor entre ellos fue, como comúnmente se dice, ‘a primera vista’ y así lo mencionó la también cantante en diálogo con La Red, donde reveló qué fue lo que más le llamó la atención de su actual esposo.

“Yo veo a ese hombre y digo ‘así es que me gustan a mí, grandes negros con pinta así de machote”, confesó la influenciadora, agregando también que después de tener su primer encuentro, Murillo la trató de conquistar a través de WhatsApp e incluso, el mismo día que se vieron conoció a su familia y le ofrecieron quedarse a comer.

La segunda visita fue en casa de ella, y en medio de la charla confesó que su llegada a Bogotá fue compleja porque aterrizó con muy poco en sus maletas.

“Yo vivía en una habitación y dormía en un cartón porque llegué sin nada. A los días me conocí con Omar y llegó como un ángel a mi vida porque lo hizo cuando estaba aguantando hambre y no tenía ni para tomarme un café”, motivo por el cual él le pidió a los tres días de salir que se fueran a vivir juntos en el sitio donde se estaba quedando el actor que, al igual que Koral, trabajaba en el canal Caracol.

Asimismo, Murillo relató cómo fue el proceso para casarse: de la manera menos convencional. Todo comenzó cuando quisieron solicitar la visa para viajar a Estados Unidos, y en medio del trámite, la persona que los estaba asesorando les dijo que debían demostrar que realmente eran una pareja, razón por la cual contrajeron matrimonio por lo civil en una notaría del norte de la ciudad.

También, aprovechó para mencionar que el testigo fue un desconocido que se encontraba almorzando en ese lugar; desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, hecho que demuestran a través de sus redes sociales, donde en ocasiones, tanto el caleño como la generadora de contenido para redes comparten fotos y videos que, para varios, pueden parecer sugestivas.

Por otro lado, vale mencionar que la que es considerada por ‘Epa Colombia’ como su mejor amiga, destaca por responder con contundencia algunas de las críticas que le hacen varios usuarios de Instagram

Hace varias semanas, la también empresaria respondió un comentario que dejó una de sus seguidoras en su cuenta de Instagram y donde la criticaba fuertemente por su exceso de peso y le dijo que debería hacerse una liposucción para mejorar su cuerpo, por lo que la mujer decidió responder de forma tajante.

“Nena, para tu información tengo dos lipoláser y para tu otra información no estoy apta para cirugías y no voy a meterme a un quirófano a que a mitad de cirugía me delique para complacerte”, acotó la creadora de contenido.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que dio la también empresaria, y agregó: “Si quisiera estar flaca ya lo estaría, tengo los mejores cirujanos, pero no me gusta ser flaca me gusta ser trozuda y mi esposo me dijo un día ‘hazte lo que quieras menos ser flaca, no me gustan las mujeres flacas’, así que querida también hay que tener contento al marido, le gusta su carne. Besos”.

