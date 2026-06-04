Colombia

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 4 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4.139,92 pesos colombianos, lo que representa una variación del 1,26% respecto al precio de cierre anterior de 4.088,6 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió una bajada del 0,43%, marcando una tendencia negativa que se refleja en su evolución interanual, con una caída del 11,48%.

PUBLICIDAD

La tendencia del euro a peso colombiano ha mostrado una leve mejora en el último día, continuando su camino positivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 38,23%, considerablemente superior al 17,21% de referencia, lo que indica un escenario de alta inestabilidad.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Auditorías oficiales imponen límites claros a los desembolsos y desmienten versiones no verificadas sobre el dinero público en campañas

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Comité promotor del referendo pro Constitución seguirá, pese a anuncio de suspensión de constituyente: “No es una garantía para Colombia”

Los promotores remarcaron que la defensa de la Constitución de 1991 responde a una preocupación acumulada por el rumbo político de los últimos años, en los que se habrían visto presiones y descalificaciones hacia las instituciones del Estado cada vez que sus decisiones resultaron incómodas para el Ejecutivo

Comité promotor del referendo pro Constitución seguirá, pese a anuncio de suspensión de constituyente: “No es una garantía para Colombia”

Cambio Radical estalló sobre supuesto uso de la burocracia estatal para favorecer a Iván Cepeda: “Los ministerios no son sedes de campaña”

El partido de derecha cuestionó las versiones sobre un supuesto plan desde entidades públicas para apoyar al candidato del Pacto Histórico en la segunda vuelta y pidió que los hechos sean investigados

Cambio Radical estalló sobre supuesto uso de la burocracia estatal para favorecer a Iván Cepeda: “Los ministerios no son sedes de campaña”

Álvaro Uribe confirmó que Corte Suprema ratificó condena contra su hermano Santiago por el caso de los ‘Doce apóstoles’

Con un mensaje en sus redes sociales, el exjefe de Estado se refirió al caso que involucra al ganadero antioqueño, que había sido condenado en segunda instancia a una pena de 28 años y tres meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado

Álvaro Uribe confirmó que Corte Suprema ratificó condena contra su hermano Santiago por el caso de los ‘Doce apóstoles’

Sindicato del Inpec rechazó propuesta de privatización de Abelardo de la Espriella: pidió bajarle al discurso de odio y la estigmatización

Los funcionarios expresaron su preocupación por las iniciativas planteadas por el candidato presidencial, advirtiendo posibles efectos sobre la estabilidad laboral, la institucionalidad y los derechos de las personas privadas de la libertad

Sindicato del Inpec rechazó propuesta de privatización de Abelardo de la Espriella: pidió bajarle al discurso de odio y la estigmatización
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Deportes

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos